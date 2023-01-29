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2 часа назад

Чем опасна привычка есть на ночь: видео

Мира Маркина

Для многих людей перекус перед сном — ежедневная привычка. Однако такой образ жизни и рацион питания не может остаться без последствий, и дело не только в лишних килограммах. Что будет, если постоянно есть на ночь? Рассказал врач-онколог Сергей Абашин. Видео с медиком опубликовано в TikTok-аккаунте @onko_doktor.

По словам врача, привычка есть перед сном приводит к нарушению обмена глюкозы в организме и функционирования желудочно-кишечного тракта.

"У человека с наступлением темноты включается в работу другой тип нервной системы, не тот, который работает днем. Этот тип нервной системы напрямую отвечает в том числе и за работу ЖКТ. Он замедляет перистальтику кишечника, работу желудка, выработку пищеварительных гормонов", — объяснил онколог.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, чем опасны ночные перекусы.

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Болезни и лекарства,Видео,
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