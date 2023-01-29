Чем опасна привычка есть на ночь: видео

Для многих людей перекус перед сном — ежедневная привычка. Однако такой образ жизни и рацион питания не может остаться без последствий, и дело не только в лишних килограммах. Что будет, если постоянно есть на ночь? Рассказал врач-онколог Сергей Абашин. Видео с медиком опубликовано в TikTok-аккаунте @onko_doktor.