Признаки сердечной недостаточности: видео

Сердечная недостаточность — это хроническое заболевание, при котором сердце перестает полноценно выполнять функцию "насоса крови". В органы и ткани не поставляется достаточное количество кислорода и питательных веществ с кровью, что чревато серьезными последствиями. На наличие сердечной недостаточности указывают некоторые симптомы. Какие? Рассказал врач-кардиолог Андрей Мистюкевич в своем TikTok-аккаунте @dr.micar.

Так, один из основных признаков развития сердечной недостаточности — это одышка. Сначала она возникает при умеренных физических нагрузках, а затем, по мере прогрессирования заболевания, появляться и в состоянии покоя.

Смотрите видео, чтобы узнать о других признаках развития сердечной недостаточности.