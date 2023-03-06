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41 минуту назад

Какие упражнения помогут вернуть остроту зрения: видео

Мира Маркина

С каждым годом людей, работающих перед экраном монитора, становится все больше.

Даже если ваша профессиональная деятельность не связана с компьютером, их заменяют смартфоны, в которые мы смотрим при любых обстоятельствах и в любых положениях. Не мудрено, что все большее количество людей посещает офтальмологов и жалуется на качество зрения.

В социальной сети TikTok у пользователя с ником @alishkanna мы нашли видеоролик, в котором показаны простые, но эффективные упражнения, которые помогут глазам расслабиться и отдохнуть после рабочего дня. Такая зарядка, если делать ее регулярно, способна положительно влиять на остроту зрения и на здоровье глаз.

Простое упражнение от головокружений: видео

Подробная техника выполнения упражнений показана в видео.

Ранее "Рамблер" показывал, какие привычки портят зрение.

ЗОЖ,Видео,
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