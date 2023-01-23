Офтальмолог предупредила о портящих зрение привычках

Привычка сидеть неправильно, работая за компьютером, может привести к потере зрения. Об этом рассказала Татьяна Фадейкина, офтальмохирург, главврач офтальмологической клиники «СПЕКТР», в беседе с «Лентой.ру».

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По словам врача, на качество зрения влияет множество факторов, среди которых и наследственность, и вредные привычки.

По ее словам, самая частая причина ухудшения зрения — привычка долго находиться у компьютера или смотреть в экран телефона. Особенно эта проблема касается молодежи, так как подростки находятся перед экраном в среднем около шести-семи часов в день, примерно как и работающие с монитором люди.

На глаза негативно влияют и яркие цвета, и отсутствие отдыха и близость к экрану. Это чрезмерно напрягает глаза и ухудшает тонус мышц

Кроме того, к чрезмерному напряжению глаз приводит чтение в темноте или в месте с недостаточным светом. Вредным будет и, наоборот, переизбыток света, поэтому необходимо носить очки с УФ-защитой. В противном случае может развиваться катаракта или дегенеративные изменения центральной зоны сетчатки.

У тех, кто не носит очки, несмотря на назначение доктора, тоже может ухудшатся зрение. Дело в том, что постоянно прищуриваясь в попытках увидеть что-то, мы перенапрягаем глазные мышцы, а также рискуем заработать головные боли, ломящие ощущения в глазах и тяжесть в области бровей.