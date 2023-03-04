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1 час назад

Простое упражнение от головокружений: видео

Мира Маркина

Головокружения — вторая по частоте медицинская жалоба после головных болей. У состояния может быть множество причин — от безобидных, например, стресса, недосыпа или приема лекарств, до крайне опасных, таких, как нарушение мозгового кровообращения.

Если вы регулярно страдаете от головокружений, необходимо обратиться к терапевту или неврологу. Врач может назначить дополнительные обследования: анализы крови, УЗИ сосудов головы и шеи, кардиограмму, МРТ и другие.

Большую роль при головокружениях играют режим, диета и гимнастика. Невролог Ольга Лисенкова в своем TikTok-аккаунте поделилась упражнением для тренировки вестибулярного аппарата. Для его выполнения вам понадобится только листок и ручка.

Смотрите видео, чтобы узнать, как его правильно делать.

Терапевт перечислил неочевидные признаки головокружения

Ранее мы показывали ролик о том, как с помощью двух упражнений убрать горб на шее.

Болезни и лекарства,Видео,Ольга Лисенкова,
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