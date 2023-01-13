Как с помощью двух упражнений убрать горб на шее: видео

Горб на задней стороне шеи, локализующийся на границе шеи и спины, является жировым отложением, которое может сформироваться даже у худых людей. При наличии холки мышцы спины и шеи находятся в постоянном напряжении, чтобы поддерживать голову в новом положении, тем самым ограничивая подвижность в этой области.

Врач-реабилитолог Михаил Синкевич показал два упражнения, с помощью которых можно избавиться от горба на шее. Для выполнения этого комплекса понадобится только стул, поэтому упражнения можно выполнять в любом удобном месте. Пятиминутная тренировка направлена на улучшение кровообращения и подвижности в проблемной зоне.

Подробнее об упражнениях, помогающих избавиться от холки в домашних условиях, смотрите в видео.