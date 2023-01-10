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3 часа назад

Какой тип характера провоцирует повышенное давление

Мария Каткова

Гипертония — серьезное заболевание, которое подразумевает повышение артериального давления. Многие люди сталкиваются с хронической гипертонией, когда давления постоянно повышено, и у этого есть свои причины. Как правило, при таком заболевании назначают лекарственные препараты, а также диету. Тем не менее, если людям не помогают уже существующие способы лечения, врачи назначают психотерапию. О том, в каких случаях врачи рекомендуют обратиться к психологу — в материале “Рамблера”.

Какой тип характера провоцирует повышенное давление
Фото: UnsplashUnsplash

Ученые из Китая провели исследование и опубликовали его в научном журнале BMJ. В качестве результатов они предоставили рекомендации людям, страдающим от нервного повышения артериального давления. Так, они пришли к выводу, что повышение давления может происходить из-за высокого уровня стресса. Они предложили людям мониторить давление и принимать успокоительные в случае появления гипертонии.

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“Контроль за давлением полезен при признаках невротизма. Если вы чувствуете нервозность, то мониторьте свое артериальное давление, это поможет при наличии сердечно-сосудистых заболеваний”

Исследователи уверяют, что проанализировали данные нескольких тысяч людей, страдающих гипертонией. Вместе с этими данными люди согласились провести беседы с психологом, чтобы тот определил тип их характера и поставил диагноз. Так, исследователи обнаружили, что существует взаимосвязь между некоторыми чертами характера и повышением артериального давления.

Ученые заявили, что повышением АД чаще страдают невротики или те, кто постоянно находится в стрессе. Они также обратили внимание на то, что гипертония может появиться у людей, которые более самокритичны к себе, тревожатся, а также часто испытывают такие чувства, как: беспокойство, гнев, депрессию и агрессию.

Так, специалисты советуют людям прислушаться к себе. Если причиной повышения артериального давления становится характер, то стоит корректировать это состояние не с терапевтом или кардиологом, а с психотерапевтом. Также можно использовать успокоительные по назначению врача при повышении артериального давления. Из немедицинских способов пациентам посоветовали медитацию.

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