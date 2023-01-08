Неловкие вопросы о здоровье, которые всех волнуют

Кажется, что перед врачом пациенту стыдно быть не должно, но, на самом деле, есть важные вопросы, которые мы стесняемся даже просто произнести вслух. "Рамблер" расскажет о неловких вопросах, которые гуглят во всем мире.

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Нет никаких сомнений в том, что вы должны обратиться к своему терапевту с любыми серьезными проблемами, которые у вас есть, но есть такие вопросы, по которым мы обращаемся только к поисковикам.

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Почему пахнет моча?

Если вы обнаружите, что ваша моча начинает пахнуть иначе или сильнее, это, вероятно, является результатом вашего питания. Определенные виды еды и напитков, такие как спаржа и чеснок, содержат сильно пахнущие химические вещества, которые могут попасть в вашу мочу.

Другие продукты, которые могут повлиять на запах мочи, включают сухофрукты, фенхель, алкоголь и кофе. Точно так же это может быть признаком того, что вы пьете недостаточно жидкости и обезвожены.

Изменение запаха мочи может также указывать на диабет, камни в почках или печеночную недостаточность, однако они обычно сопровождаются другими, более серьезными симптомами.

Если вы обеспокоены, испытываете долгосрочные изменения в мочеиспускании или это сопровождается другими симптомами, такими как жгучая боль или кровь, обратитесь к врачу.

Почему у меня чешутся соски?

Есть ряд причин, по которым ваши соски могут чесаться, но наиболее вероятна грибковая инфекция кожи.

Частный врач общей практики Сухейл Хуссейн объяснил возможные причины:

«Среди других возможных причин могут быть заболевания кожи — например, экзема . Или это может быть вызвано тесной или неподходящей одеждой.

Одной из тревожных причин (для женщин) является болезнь Педжета молочной железы, которая связана с раком молочной железы».

Так, специалисты отмечают, что чаще всего зуд сосков вызван кожным зудом, в том числе чувствительностью к определенным продуктам, холодной погодой или, возможно, такими состояниями, как экзема или дерматит. Иногда причиной зуда сосков могут быть гормональные изменения, такие как беременность или менопауза, или побочный эффект мастита, тканевой инфекции у кормящих женщин».

Почему я страдаю от неприятного запаха изо рта?

По словам стоматолога-терапевта Аманды Шихан, в 80-90% случаев неприятный запах изо рта возникает именно в полости рта:

«Ваш рот содержит бактерии, которые расщепляют белки из остатков пищи, слюны и зубного налета. В результате этого процесса распада образуются газы с неприятным запахом.

В зависимости от причины неприятного запаха изо рта лечение может варьироваться, однако поддержание хорошей ежедневной гигиены полости рта обычно является наиболее эффективным способом предотвращения неприятного запаха изо рта».

Для этого Аманда рекомендует чистить зубы зубной пастой с фтором два раза в день, а также ежедневно пользоваться межзубной нитью.

Она также предлагает использовать средство для чистки языка, чтобы удалить налет с поверхности языка.

Зубную щетку следует менять раз в три месяца, а также регулярно посещать стоматолога.

Почему я так сильно потею?

Эксперты выделяют несколько причин чрезмерного потоотделения без видимой причины.

Вы можете потеть из-за слишком активных тренировок или большого веса. Другой причиной может быть гипергидроз, который может поражать любую часть тела, но обычно проявляется подмышками или под ногами. Это связано с чрезмерной активацией симпатической нервной системы.

По словам специалистов, другие причины могут включать другие эндокринные расстройства, такие как дисфункция щитовидной железы (гипо) и недостаточная активность щитовидной железы.

Доктор Катрин Басфорд объясняет: