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47 минут назад

Что нужно знать об атопическом дерматите: видео

Стелла Шмель

Атопический дерматит (экзема) – это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое проявляется сухостью, зудом, покраснением и высыпаниями.

Чаще всего экзема возникает у людей с аллергической реакцией на различные раздражители, например, на пыль, пищевые продукты и химические вещества. Врач-дерматолог Лев Кульков рассказал об основных особенностях этого заболевания:

  1. Генетическая предрасположенность к атопическому дерматиту наследуется от родителей. Вероятность развития экземы составляет 80% у детей, оба родителя которых тоже страдают от этого заболевания.
  2. Соблюдение диеты полностью не избавит от рецидивов дерматита. Аллергены в продуктах — только один из факторов, не стоит забывать также про стресс и другие причины.
  3. У большинства пациентов наблюдается спонтанная ремиссия заболевания к 16-18 годам.

Атопический дерматит не является заразным заболеванием, он может появляться на любой части тела, но чаще всего затрагивает лицо, шею, локти и колени. Лечение атопического дерматита может занять много времени и требует терпения и активного взаимодействия пациента с врачом.

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Больше фактов об атопическом дерматите смотрите в видео.

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