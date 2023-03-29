Атопический дерматит (экзема) – это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое проявляется сухостью, зудом, покраснением и высыпаниями.
Чаще всего экзема возникает у людей с аллергической реакцией на различные раздражители, например, на пыль, пищевые продукты и химические вещества. Врач-дерматолог Лев Кульков рассказал об основных особенностях этого заболевания:
Атопический дерматит не является заразным заболеванием, он может появляться на любой части тела, но чаще всего затрагивает лицо, шею, локти и колени. Лечение атопического дерматита может занять много времени и требует терпения и активного взаимодействия пациента с врачом.
Больше фактов об атопическом дерматите смотрите в видео.
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