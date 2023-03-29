Атопический дерматит (экзема) – это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое проявляется сухостью, зудом, покраснением и высыпаниями.

Чаще всего экзема возникает у людей с аллергической реакцией на различные раздражители, например, на пыль, пищевые продукты и химические вещества. Врач-дерматолог Лев Кульков рассказал об основных особенностях этого заболевания:

Генетическая предрасположенность к атопическому дерматиту наследуется от родителей. Вероятность развития экземы составляет 80% у детей, оба родителя которых тоже страдают от этого заболевания. Соблюдение диеты полностью не избавит от рецидивов дерматита. Аллергены в продуктах — только один из факторов, не стоит забывать также про стресс и другие причины. У большинства пациентов наблюдается спонтанная ремиссия заболевания к 16-18 годам.

Атопический дерматит не является заразным заболеванием, он может появляться на любой части тела, но чаще всего затрагивает лицо, шею, локти и колени. Лечение атопического дерматита может занять много времени и требует терпения и активного взаимодействия пациента с врачом.

Больше фактов об атопическом дерматите смотрите в видео.