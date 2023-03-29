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44 минуты назад

4 серьезных болезни, при которых болят суставы

Мира Маркина

Боль в суставах не всегда свидетельствует об артрите. Порой этот симптом указывает на куда более серьезные недуги. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

4 серьезных болезни, при которых болят суставы
Фото: UnsplashUnsplash

Волчанка

Это аутоиммунное заболевание опасно прежде всего потому, что его крайне трудно диагностировать. В числе часто встречающихся симптомов волчанки – распухшие и болезненные суставы. Если помимо этого вам меньше 40 лет, и вы сталкивались с выкидышем, следует обратиться к врачу.

Болезнь Лайма

Данный недуг распространяется через укус клеща и может не проявляться годами. Боли и припухлости в районе коленных суставов – симптом, с которым чаще всего сталкиваются пациенты с болезнью Лайма.

Болезни щитовидной железы

Щитовидная железа влияет на работу практически всех систем организма. Вот почему заболевания этого органа могут проявляться посредством совершенно разных симптомов. Один из них – боли в области суставов.

Как можно облегчить хронические суставные боли у пожилых людей

Рак кости

Данный вид рака встречается редко, но все же имеет место. Отечность и боли в области костей – симптом, который должен насторожить.

Болезни и лекарства,
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