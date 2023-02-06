Как можно облегчить хронические суставные боли у пожилых людей

Поэтому первым советом будет стабилизировать витамины, снизить избыточную массу тела, если есть лишний вес. Также, поскольку с возрастом накапливаются травматические изменения, можно делать массажи, а в некоторых случаях полезными будут ограничения подвижности. Это все очень хорошо работает. Мы не забываем, что есть и методы традиционной медицины. Например, введение в сустав специальной жидкости, которая уменьшает степень подтверждения суставов.

