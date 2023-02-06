Как можно облегчить хронические суставные боли у пожилых людей

В принципе хронический болевой синдром – это отдельное заболевание, которое нужно лечить, профилактировать. У пожилых людей этот болевой синдром обостряется. Если мы говорим о суставах, есть большое количество средств, с помощью которых можно облегчить болевой синдром. Во-первых, нужно определить причину болезни. Например, боль в суставах может вызывать недостаток железа, которым страдают пожилые люди.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какими способами можно избавиться или снизить интенсивность таких болей.
При сахарном диабете бывает нейропатическая боль, когда нервное волокно пропитывается сахаром, происходит воспаление, и возникают неприятные ощущения. Чтобы волокно восстановить, можно принимать витамины группы B, липоевую кислоту, омега 3. Основное лечение этой патологии — профилактика. Если человек следит за уровнем сахара, он отодвигает возникновение этих болей.