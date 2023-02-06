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4 часа назад

Как можно облегчить хронические суставные боли у пожилых людей

Мира Маркина
Жито Алексей Владимировичэксперт

В принципе хронический болевой синдром – это отдельное заболевание, которое нужно лечить, профилактировать. У пожилых людей этот болевой синдром обостряется. Если мы говорим о суставах, есть большое количество средств, с помощью которых можно облегчить болевой синдром. Во-первых, нужно определить причину болезни. Например, боль в суставах может вызывать недостаток железа, которым страдают пожилые люди.

Как можно облегчить хронические суставные боли у пожилых людей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какими способами можно избавиться или снизить интенсивность таких болей.

Поэтому первым советом будет стабилизировать витамины, снизить избыточную массу тела, если есть лишний вес. Также, поскольку с возрастом накапливаются травматические изменения, можно делать массажи, а в некоторых случаях полезными будут ограничения подвижности. Это все очень хорошо работает. Мы не забываем, что есть и методы традиционной медицины. Например, введение в сустав специальной жидкости, которая уменьшает степень подтверждения суставов.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Как лекарство от диабета помогает лечить суставы: исследование

При сахарном диабете бывает нейропатическая боль, когда нервное волокно пропитывается сахаром, происходит воспаление, и возникают неприятные ощущения. Чтобы волокно восстановить, можно принимать витамины группы B, липоевую кислоту, омега 3. Основное лечение этой патологии — профилактика. Если человек следит за уровнем сахара, он отодвигает возникновение этих болей.

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