О чем может говорить тошнота без других симптомов

Тошнота может быть симптомом огромного количества различных заболеваний, причём как относительно безопасных для здоровья, которые практически никак о себе не дадут дополнительно знать, так и тяжёлых и смертельных заболеваний.
"Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы выяснить, какие бывают причины появления тошноты.
Во-вторых, как утверждает наш эксперт, тошнота может быть вызвана приемом определенных лекарственных средств, то есть она является побочным эффектом препаратов, использующихся в психиатрической практике, препаратов для похудения и лечения сахарного диабета (действующим веществом которых является метформин, семаглутид).
Тошнота может быть также связана с вестибулярными нарушениями, то есть с травмой головного мозга, а именно с травмой внутреннего уха, когда происходят нарушения работы отолитового и вестибулярного аппаратов. При таких нарушениях человек может не совсем правильно ощущать перемещение тел в пространстве, что приводит к выраженному головокружению и тошноте.
Также мы все помним, что беременность может протекать как с легким, так и с очень тяжёлым симптомом тошноты в рамках токсикоза.
Тошнота также может быть первым признаком инфекционных заболеваний.
Другое дело, что головокружение, головные боли иногда пациентом могут не ощущаться как отдельный симптом, то есть человек может не придавать им большого значения.
Тошнота возникает также иногда при повышении и снижении давления, то есть как гипертоники, так и гипотоники подвержены тошноте. Если у пациента низкое давление, он может потерять сознание, и у него может начаться тошнота. Так и при высоком давлении первым симптомом гипертонического криза может быть тошнота.
Также она может быть связана с тревожностью, иногда при тревожности человек тоже может ощущать тошноту и даже рвотный позыв. Это является вариантом относительной нормы. Иногда просто человек так воспринимает какую-то стрессовую ситуацию, поэтому здесь тоже нужно понимать правильно, что это может быть вариантом нормы, а может быть какой-то скрытой патологией. Поэтому в случае, когда тошнота беспокоит часто, человеку необходимо обследоваться.