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7 минут назад

О чем может говорить тошнота без других симптомов

Мира Маркина
Жито Алексей Владимировичэксперт

Тошнота может быть симптомом огромного количества различных заболеваний, причём как относительно безопасных для здоровья, которые практически никак о себе не дадут дополнительно знать, так и тяжёлых и смертельных заболеваний.

О чем может говорить тошнота без других симптомов
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы выяснить, какие бывают причины появления тошноты.

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Во-первых, тошнота может быть связана с менструациями. Иногда предменструальный синдром у девушек может протекать с появлением тошноты. При этом могут быть и другие симптомы, которым не придают значения, поскольку они очень не явно выражены, а тошнота среди них является доминирующим симптомом.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Во-вторых, как утверждает наш эксперт, тошнота может быть вызвана приемом определенных лекарственных средств, то есть она является побочным эффектом препаратов, использующихся в психиатрической практике, препаратов для похудения и лечения сахарного диабета (действующим веществом которых является метформин, семаглутид).

При приеме таких лекарств, тошнота – это относительно нормальный побочный эффект, о котором мы предупреждаем пациентов на этапе назначения препарата.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Тошнота может быть также связана с вестибулярными нарушениями, то есть с травмой головного мозга, а именно с травмой внутреннего уха, когда происходят нарушения работы отолитового и вестибулярного аппаратов. При таких нарушениях человек может не совсем правильно ощущать перемещение тел в пространстве, что приводит к выраженному головокружению и тошноте.

Также мы все помним, что беременность может протекать как с легким, так и с очень тяжёлым симптомом тошноты в рамках токсикоза.

Тошнота также может быть первым признаком инфекционных заболеваний.

Объемные образования головного мозга такие, как онкология, гематомы, гемангиомы, то есть доброкачественные образования, которые увеличивается и постепенно растут в пределах черепной коробки, сдавливают головной мозг. Это может приводить к выраженной тошноте. Она может быть даже единственным симптомом онкологии.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Другое дело, что головокружение, головные боли иногда пациентом могут не ощущаться как отдельный симптом, то есть человек может не придавать им большого значения.

Тошнота возникает также иногда при повышении и снижении давления, то есть как гипертоники, так и гипотоники подвержены тошноте. Если у пациента низкое давление, он может потерять сознание, и у него может начаться тошнота. Так и при высоком давлении первым симптомом гипертонического криза может быть тошнота.

Как справиться с приступом тошноты

Также она может быть связана с тревожностью, иногда при тревожности человек тоже может ощущать тошноту и даже рвотный позыв. Это является вариантом относительной нормы. Иногда просто человек так воспринимает какую-то стрессовую ситуацию, поэтому здесь тоже нужно понимать правильно, что это может быть вариантом нормы, а может быть какой-то скрытой патологией. Поэтому в случае, когда тошнота беспокоит часто, человеку необходимо обследоваться.

Болезни и лекарства,
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