Препараты в форме ушных капель назначают при различных заболеваниях, например, нарушении слуха, болях, зуде и отите.

Такие средства, как правило, содержат антибактериальные, противовоспалительные и противогрибковые компоненты, которые помогают бороться с инфекциями и облегчают симптомы заболевания.

Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, как правильно применять препараты в форме ушных капель.

1. Перед использованием разотрите пузырек между ладонями, это поможет согреть лекарство до комнатной температуры.

2. Лягте так, чтобы больное ухо находилось сверху.

3. Ушную раковину больного уха нужно оттянуть вверх и назад, после чего закапать необходимое количество средства.

4. Закройте ухо ватным тампоном и оставьте на несколько минут.

5. Через 5 минут примите вертикальное положение и достаньте ватный тампон.

Перед использованием ушных капель обязательно проконсультируйтесь с врачом и следуйте его рекомендациям.

Подробнее о том, как правильно применять ушные капли, смотрите в видео.