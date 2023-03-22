Что такое подкожный клещ и как от него избавиться

Микроскопический подкожный клещ живёт на волосистой части головы и на коже лица. Чаще всего проявляется проблемами с кожей, такими, как угревая сыпь или розацеа.
Сам по себе подкожный клещ не опасен для здорового человека, однако он может привести к заболеванию под названием демодекоз, которое может доставить немало проблем.
"Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы разобраться, откуда берутся подкожные клещи и как от них избавиться.
Однако не все микроорганизмы живут на коже, некоторые из них, в том числе клещ-железница (Demodex) и другие его виды находятся в глубине волосяного фолликула, протоках сальных желез, а так же на веках, бровях и в слуховом проходе, и прекрасно уживаются с человеком. Его считают условно-патогенным микроорганизмом, который присутствует на коже у каждого человека. Некоторые исследования обнаружили демодекс и на коже новорожденных. Но их количество ничтожно мало и не приносит никакого вреда. Это связано с тем, что для нормального биологического процесса необходимо кожное сало, а у детей его вырабатывается не много. Вне кожи человека демодекс развиваться не может.
Лечение проводит врач амбулаторно. Нередко этим занимаются офтальмологи.