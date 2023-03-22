Что такое подкожный клещ и как от него избавиться

Как много скрывает от нашего взгляда кожа. На каждом миллиметре огромное количество бактерий, вирусов, грибков, которые и составляют наш микробиом. Он уникален и индивидуален. Микробиом – это содружественная субстанция, которая позволяет коже выполнять достаточно большое количество функций, в том числе и противостоять агрессии патогенных микроорганизмов.

Однако не все микроорганизмы живут на коже, некоторые из них, в том числе клещ-железница (Demodex) и другие его виды находятся в глубине волосяного фолликула, протоках сальных желез, а так же на веках, бровях и в слуховом проходе, и прекрасно уживаются с человеком. Его считают условно-патогенным микроорганизмом, который присутствует на коже у каждого человека. Некоторые исследования обнаружили демодекс и на коже новорожденных. Но их количество ничтожно мало и не приносит никакого вреда. Это связано с тем, что для нормального биологического процесса необходимо кожное сало, а у детей его вырабатывается не много. Вне кожи человека демодекс развиваться не может.