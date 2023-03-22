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55 минут назад

Что такое подкожный клещ и как от него избавиться

Мира Маркина
Жовтан Наталия Вячеславовнаэксперт

Микроскопический подкожный клещ живёт на волосистой части головы и на коже лица. Чаще всего проявляется проблемами с кожей, такими, как угревая сыпь или розацеа.

Что такое подкожный клещ и как от него избавиться
Фото: Unsplash Unsplash

Сам по себе подкожный клещ не опасен для здорового человека, однако он может привести к заболеванию под названием демодекоз, которое может доставить немало проблем.

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"Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы разобраться, откуда берутся подкожные клещи и как от них избавиться.

Как много скрывает от нашего взгляда кожа. На каждом миллиметре огромное количество бактерий, вирусов, грибков, которые и составляют наш микробиом. Он уникален и индивидуален. Микробиом – это содружественная субстанция, которая позволяет коже выполнять достаточно большое количество функций, в том числе и противостоять агрессии патогенных микроорганизмов.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Однако не все микроорганизмы живут на коже, некоторые из них, в том числе клещ-железница (Demodex) и другие его виды находятся в глубине волосяного фолликула, протоках сальных желез, а так же на веках, бровях и в слуховом проходе, и прекрасно уживаются с человеком. Его считают условно-патогенным микроорганизмом, который присутствует на коже у каждого человека. Некоторые исследования обнаружили демодекс и на коже новорожденных. Но их количество ничтожно мало и не приносит никакого вреда. Это связано с тем, что для нормального биологического процесса необходимо кожное сало, а у детей его вырабатывается не много. Вне кожи человека демодекс развиваться не может.

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При изменении состава себума ,а так же количественного состава микробиома,может развиваться демодекоз – заболевание, которое проявляется воспалительными пустулами, покраснением и зудом, белым налетом на ресницах, шелушением. Чаще в процесс вовлечены зоны лица. Лабораторно (в микроскоп) обнаружить клеща возможно только при черезмером увеличении количества микроорганизмов и при соблюдении подготовительных мероприятий для взятия биологического материала. Как правило, для исследования берутся ресницы или брови пациента.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Лечение проводит врач амбулаторно. Нередко этим занимаются офтальмологи.

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