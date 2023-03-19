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2 часа назад

Врач рассказала, как правильно принимать НПВС: видео

Стелла Шмель

Нестероидные противовоспалительные препараты широко используются во врачебной практике. НПВС применяют для снижения болевого синдрома, уменьшения воспаления и снижения температуры при различных заболеваниях.

Врач-невролог Чередниченко Анна рассказала, каких правил нужно придерживаться во время приема противовоспалительных средств.

  1. Препараты НПВС принимаются во время или сразу после еды.
  2. Обязательно запивайте таблетку целым стаканом воды.
  3. Не принимайте положение лежа в течение получаса после приема медикаментов.
  4. Не рекомендуется превышать дозировку, указанную в инструкции, и продолжать прием дольше, чем рекомендовано врачом.

Важно: перед приемом нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) необходимо проконсультироваться с врачом. Дозы лекарств и длительность их применения могут назначаться только специалистом.

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Подробнее о том, как правильно принимать НПВС, смотрите в видео.

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Болезни и лекарства,Видео,
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