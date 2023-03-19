Нестероидные противовоспалительные препараты широко используются во врачебной практике. НПВС применяют для снижения болевого синдрома, уменьшения воспаления и снижения температуры при различных заболеваниях.
Врач-невролог Чередниченко Анна рассказала, каких правил нужно придерживаться во время приема противовоспалительных средств.
Важно: перед приемом нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) необходимо проконсультироваться с врачом. Дозы лекарств и длительность их применения могут назначаться только специалистом.
Подробнее о том, как правильно принимать НПВС, смотрите в видео.
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