Почему нельзя резко высмаркиваться

Кажется, что высмаркивать нос при болезни умеют все. Однако некоторые делают это неправильно, например, слишком резко, что может быть опасно. Почему и как правильно высмаркиваться? Рассказываем в материале "Рамблера".
Как рассказал врач общей практики Денис Прокофьев, сморкание — это определенный рефлекторный акт удаления слизи из носовой полости. Давление, созданное человеком при резком сморкании, может оказывать сильное воздействие на евстахиеву трубу, которая соединяет среднее ухо с носовой полостью.
Как правильно высмаркиваться? Необходимо закрыть одну половину носа, прижав его крыло к перегородке, и аккуратно, без резких движений выдуть слизь. Если нос заложен, нужно воспользоваться вспомогательными средствами, чтобы разжижить слизь.
По словам медика, многие врачи рекомендуют не искусственно создавать давление, а использовать физраствор, либо солевой раствор.