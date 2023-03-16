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2 часа назад

Почему нельзя резко высмаркиваться

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Кажется, что высмаркивать нос при болезни умеют все. Однако некоторые делают это неправильно, например, слишком резко, что может быть опасно. Почему и как правильно высмаркиваться? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему нельзя резко высмаркиваться
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как рассказал врач общей практики Денис Прокофьев, сморкание — это определенный рефлекторный акт удаления слизи из носовой полости. Давление, созданное человеком при резком сморкании, может оказывать сильное воздействие на евстахиеву трубу, которая соединяет среднее ухо с носовой полостью.

Там расположена барабанная перепонка. Соответственно, это может привести к травме барабанной перепонки, заложенности слухового прохода и к носовому кровотечению. Дело в том, что носовая полость сильно кровоснабжается, соответственно, при сухости слизистой и создании повышенного давления происходит кровотечение.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Как правильно высмаркиваться? Необходимо закрыть одну половину носа, прижав его крыло к перегородке, и аккуратно, без резких движений выдуть слизь. Если нос заложен, нужно воспользоваться вспомогательными средствами, чтобы разжижить слизь.

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По словам медика, многие врачи рекомендуют не искусственно создавать давление, а использовать физраствор, либо солевой раствор.

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