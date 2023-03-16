Почему нельзя резко высмаркиваться

Кажется, что высмаркивать нос при болезни умеют все. Однако некоторые делают это неправильно, например, слишком резко, что может быть опасно. Почему и как правильно высмаркиваться? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Как рассказал врач общей практики Денис Прокофьев, сморкание — это определенный рефлекторный акт удаления слизи из носовой полости. Давление, созданное человеком при резком сморкании, может оказывать сильное воздействие на евстахиеву трубу, которая соединяет среднее ухо с носовой полостью.

Там расположена барабанная перепонка. Соответственно, это может привести к травме барабанной перепонки, заложенности слухового прохода и к носовому кровотечению. Дело в том, что носовая полость сильно кровоснабжается, соответственно, при сухости слизистой и создании повышенного давления происходит кровотечение.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Как правильно высмаркиваться? Необходимо закрыть одну половину носа, прижав его крыло к перегородке, и аккуратно, без резких движений выдуть слизь. Если нос заложен, нужно воспользоваться вспомогательными средствами, чтобы разжижить слизь.

По словам медика, многие врачи рекомендуют не искусственно создавать давление, а использовать физраствор, либо солевой раствор.