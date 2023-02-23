Насморк не проходит больше недели: тревожный сигнал или норма

Существует мнение о том, что если насморк лечить, он проходит за неделю, а если не лечить – то за семь дней.

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Но как быть, если насморк беспокоит дольше недели? Стоит ли обращаться к врачу или продолжить лечение самостоятельно? Эти вопросы мы задали врачу.

По словам эксперта, существуют несколько основных причин затяжного течения насморка:

Аллергический ринит

Медикаментозный ринит или зависимость от длительного приема сосудосуживающих капель

Присоединение бактериальной инфекции

Воспаление придаточных пазух носа

Все эти причины затяжного течения насморка требуют консультации и очного осмотра врача-оториноларинголога.

«Если медикаментозный и аллергический ринит, не смотря на длительность течения, существенно не влияет на общее состояния работы организма, ухудшая качество жизни зависимостью от сосудосуживащих капель, то бактериальные осложнения несут за собой опасность распространения бактериальной инфекции».

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»