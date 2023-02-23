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1 час назад

Насморк не проходит больше недели: тревожный сигнал или норма

Мира Маркина
Тимощенко Анастасия Викторовнаэксперт

Существует мнение о том, что если насморк лечить, он проходит за неделю, а если не лечить – то за семь дней.

Насморк не проходит больше недели: тревожный сигнал или норма
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Но как быть, если насморк беспокоит дольше недели? Стоит ли обращаться к врачу или продолжить лечение самостоятельно? Эти вопросы мы задали врачу.

По словам эксперта, существуют несколько основных причин затяжного течения насморка:

  • Аллергический ринит
  • Медикаментозный ринит или зависимость от длительного приема сосудосуживающих капель
  • Присоединение бактериальной инфекции
  • Воспаление придаточных пазух носа

Все эти причины затяжного течения насморка требуют консультации и очного осмотра врача-оториноларинголога.

«Если медикаментозный и аллергический ринит, не смотря на длительность течения, существенно не влияет на общее состояния работы организма, ухудшая качество жизни зависимостью от сосудосуживащих капель, то бактериальные осложнения несут за собой опасность распространения бактериальной инфекции».
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Врач объяснила, как облегчить симптомы насморка

В случае присоединения таких симптомов, как повышение температуры тела, головная боль, боль в проекции придаточных пазух носа при наклонах головы, зубная боль – рекомендовано не откладывать посещение врача.

Болезни и лекарства,
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