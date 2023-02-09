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44 минуты назад

Врач Бобылева объяснила, как облегчить симптомы насморка

Диана Товсепова

Насморк считается одной из респираторных инфекций, и в борьбе с ним организм проходит все стадии воспаления, последняя из которых. Об этом рассказала ЛОР Марина Бобылева.

По словам врача, если насморк не проходит больше недели, то стоит обратиться к врачу.

Чтобы справиться с недугом ЛОР советует использовать солевые растворы - они бывают в вид спреев, капель и растворов для промывания. Их можно использовать детям с раннего возраста.

Снять заложенность, как объяснила врач, помогут сосудосуживающие капли, потому как они снимают отек со слизистой носа. Однако у таких капель временный эффект. Кроме того, они могут вызвать привыкания, поэтому с ними стоит быть оч осторожными.

Перечислены обостряющиеся из-за гриппа заболевания

Ранее мы писали о том, как нельзя лечить насморк.

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