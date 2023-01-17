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1 час назад

Иммунолог Болибок перечислил обостряющиеся из-за гриппа хронические заболевания

Катерина Саломе

Хронические заболевания могут перейти в острую форму из-за вирусного гриппа. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Из-за гриппа у человека может развиться иммунодепрессия, рассказал эксперт. Это состояние, по его словам, может длиться несколько месяцев. Он объяснил, что как раз в этот период и происходит обострение хронических недугов.

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"Человек может вылечиться от гриппа, а потом кашлять месяцами. У многих есть хронические тонзиллиты, фарингиты и бронхиты, которые потом дают о себе знать долгое время", – поведал врач.

Ранее мы писали о том, что иммунолог рассказала о смертельных осложнениях гриппа.

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