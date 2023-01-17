Хронические заболевания могут перейти в острую форму из-за вирусного гриппа. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.
Из-за гриппа у человека может развиться иммунодепрессия, рассказал эксперт. Это состояние, по его словам, может длиться несколько месяцев. Он объяснил, что как раз в этот период и происходит обострение хронических недугов.
"Человек может вылечиться от гриппа, а потом кашлять месяцами. У многих есть хронические тонзиллиты, фарингиты и бронхиты, которые потом дают о себе знать долгое время", – поведал врач.
Ранее мы писали о том, что иммунолог рассказала о смертельных осложнениях гриппа.