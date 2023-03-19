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1 час назад

Как отличить боль в сердце от невралгии: видео

Мира Маркина

Межреберная невралгия нередко становится причиной сильных беспокойств – ее запросто можно перепутать с сердечной болью.

Однако ничего общего между собой эти недуги не имеют и, конечно, невралгия не так страшна и опасна, как боли в сердечной мышце.

Для того, чтобы понять, как различить болезненные ощущения при невралгии от серьезных проблем с сердцем, можно посмотреть видеоролик, который "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok.

Пользовательница соцсети с ником @tok.doc опубликовала на своей странице видео, в котором подробно рассказала о том, как не спутать симптомы двух разных заболеваний.

Если у вас есть сомнения насчет природы ваших болей, обратитесь за консультацией к специалисту и проведите необходимые исследования, чтобы быть спокойным за свое здоровье и своевременно начать лечение, если таковое потребуется.

Признаки сердечной недостаточности: видео

Ранее "Рамблер" рассказывал, как не пропустить рак шейки матки.

Болезни и лекарства,Видео,
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