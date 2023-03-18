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18 минут назад

Врач рассказал, что делать, если вы травмировали родинку: видео

Стелла Шмель

Врач-дерматолог Александр Шачнев дал несколько советов о том, что делать в ситуации, когда вы травмировали родинку, и что стоит предпринять до посещения врача.

1. Если вы травмировали родинку, следует немедленно промыть ее антисептиком и наложить на нее стерильный бинт.

2. Если кровотечение не прекращается, нужно нанести на рану повязку с давлением и обратиться к врачу.

3. Не следует накладывать на родинку лейкопластыри, так как они могут вызвать раздражение и усугубить ситуацию.

Травмированная родинка может стать источником инфекции или привести к развитию злокачественной опухоли, поэтому важно не откладывать визит ко врачу. Специалист проведет осмотр, оценит состояние родинки и, при необходимости, назначит лечение.

Важно помнить, что самостоятельное удаление родинок или их травмирование может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Как не пропустить рак шейки матки

Подробнее о том, что делать при травмах родинок, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, в чем причины развития язвы желудка и как остановить этот процесс.

Болезни и лекарства,Видео,
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