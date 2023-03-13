В чем причины развития язвы желудка и как остановить этот процесс

Язвенная болезнь желудка, увы, часто встречающаяся патология. В этом материале "Рамблер" решил разобраться с причинами появления такого заболевания и выяснить, как остановить процесс его развития. Для этого мы обратились с вопросом к эксперту.
Главными причинами возникновения язвенной болезни являются чаще всего либо хеликобактерная инфекция, либо прием нестероидных и противовоспалительных препаратов.
Механизм развития патологического процесса при наличии хеликобактерной инфекции заключается в том, что бактерии хеликобактер пилори колонизуются и вызывает воспаление на слизистой желудка посредством того, что выделяют продукт своей жизнедеятельности – уреазу.
Если же кислотность желудка снижена, то бактерия чаще колонизуется в теле желудка, и тогда уже можно говорить про атрофический гастрит. Это тоже очень серьезная патология – не менее важная, чем язвенная болезнь желудка.
Самые эффективные и точные неинвазивные анализы на определение бактерии хеликобактер пилори, – это кал на антиген хеликобактерной инфекции и 13C-уреазный дыхательный тест.
Важно понимать, что к ним необходима подготовка: 1 месяц человек не должен принимать антибиотики и 2 недели – любые кислотоподавляющие препараты типа ингибиторов протонной помпы и H2-блокаторы гистаминовых рецепторов, тк это может повлиять на результат.