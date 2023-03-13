В чем причины развития язвы желудка и как остановить этот процесс

Длительное время хронический гастрит, в том числе атрофический и поверхностный гастриты, может протекать без каких-либо симптомов – гастрит не болит, мы должны это понимать. Даже эрозии не болят, тк находятся на том уровне слизистой, где нет нервных окончаний. А вот уже при длительном нелеченном процессе при хеликобактериозе, при присоединении сопутствующих факторов в виде стресса, неправильного питания, алкоголя и курения, приёма нестероидных противовоспалительных препаратов ситуация может усугубляться: из гастрита переходить в эрозию, из эрозии – в язву. Соответственно, лечение язвенной болезни будет заключаться в том, чтобы мы правильно продиагностировали хеликобактерную инфекцию и назначили антибактериальное лечение с препаратами ингибитора протонной помпы.



Степкина Яна Михайловна Врач федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина