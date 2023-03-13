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2 часа назад

В чем причины развития язвы желудка и как остановить этот процесс

Мира Маркина
Степкина Яна Михайловнаэксперт

Язвенная болезнь желудка, увы, часто встречающаяся патология. В этом материале "Рамблер" решил разобраться с причинами появления такого заболевания и выяснить, как остановить процесс его развития. Для этого мы обратились с вопросом к эксперту.

В чем причины развития язвы желудка и как остановить этот процесс
Фото: Unsplash Unsplash

Главными причинами возникновения язвенной болезни являются чаще всего либо хеликобактерная инфекция, либо прием нестероидных и противовоспалительных препаратов.

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Механизм развития патологического процесса при наличии хеликобактерной инфекции заключается в том, что бактерии хеликобактер пилори колонизуются и вызывает воспаление на слизистой желудка посредством того, что выделяют продукт своей жизнедеятельности – уреазу.

Как раз уреаза так разъедает и повреждает слизистую желудка двенадцатиперстной кишки и вызывает воспаление, которое сначала может проявляться как гастрит, а потом как эрозия, а уже позже – как язва, либо уходить в атрофию. И в общем все вместе это является риском развития рака желудка. То есть хеликобактер пилори является концерогеном первого типа – она может увеличивать риск развития рака желудка в два с половиной раза.
Степкина Яна Михайловна
Степкина Яна МихайловнаВрач федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Если же кислотность желудка снижена, то бактерия чаще колонизуется в теле желудка, и тогда уже можно говорить про атрофический гастрит. Это тоже очень серьезная патология – не менее важная, чем язвенная болезнь желудка.

Длительное время хронический гастрит, в том числе атрофический и поверхностный гастриты, может протекать без каких-либо симптомов – гастрит не болит, мы должны это понимать. Даже эрозии не болят, тк находятся на том уровне слизистой, где нет нервных окончаний. А вот уже при длительном нелеченном процессе при хеликобактериозе, при присоединении сопутствующих факторов в виде стресса, неправильного питания, алкоголя и курения, приёма нестероидных противовоспалительных препаратов ситуация может усугубляться: из гастрита переходить в эрозию, из эрозии – в язву. Соответственно, лечение язвенной болезни будет заключаться в том, чтобы мы правильно продиагностировали хеликобактерную инфекцию и назначили антибактериальное лечение с препаратами ингибитора протонной помпы.
Степкина Яна Михайловна
Степкина Яна МихайловнаВрач федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Самые эффективные и точные неинвазивные анализы на определение бактерии хеликобактер пилори, – это кал на антиген хеликобактерной инфекции и 13C-уреазный дыхательный тест.

Важно понимать, что к ним необходима подготовка: 1 месяц человек не должен принимать антибиотики и 2 недели – любые кислотоподавляющие препараты типа ингибиторов протонной помпы и H2-блокаторы гистаминовых рецепторов, тк это может повлиять на результат.

Трофическая язва: причины возникновения и способы лечения

Болезни и лекарства,
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