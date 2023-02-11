Трофическая язва: причины возникновения и способы лечения

Язва — это изменение слизистой оболочки, которое сопровождается перестройкой слоев так, что оказывается обнаженным подкожный слой. "Рамблер" выяснил, кто и по какой причине может столкнуться с такой проблемой и каким образом ее лечат.
Эта рана постепенно увеличивается в размере, при хорошем стечении обстоятельств, если удалось стентировать сосуд, кровоток нормализуется, и рана закрывается. Если же причину устранить не смогли, то происходят трофические изменения вплоть до некроза.
Если заболевание у пациента удалось поймать на раннем этапе, вполне реально убрать эти состояния, но лишь если устранить первопричину. Важно, конечно, и местное лечение.
В некоторых случаях будет актуальна местная хирургическая обработка или антибактериальная профилактика.