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1 час назад

Трофическая язва: причины возникновения и способы лечения

Мира Маркина
Жито Алексей Владимировичэксперт

Язва — это изменение слизистой оболочки, которое сопровождается перестройкой слоев так, что оказывается обнаженным подкожный слой. "Рамблер" выяснил, кто и по какой причине может столкнуться с такой проблемой и каким образом ее лечат.

Трофическая язва: причины возникновения и способы лечения
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
Трофические язвы более всего характерны для пожилых пациентов – у тех, у кого ослаблен кровоток. Например, в результате сахарного диабета или курения нарушается кровоток, и возникает дисбаланс притока питательных веществ и кислорода. Соответственно, от наиболее удаленных сосудов отмирают слои кожи и возникает рана.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.
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Эта рана постепенно увеличивается в размере, при хорошем стечении обстоятельств, если удалось стентировать сосуд, кровоток нормализуется, и рана закрывается. Если же причину устранить не смогли, то происходят трофические изменения вплоть до некроза.

То есть к причинам возникновения можно отнести многие патологии: сосудистый фактор, сахарный диабет, гипертонию, ревматические заболевания, нарушенный отток крови, ожирение.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Если заболевание у пациента удалось поймать на раннем этапе, вполне реально убрать эти состояния, но лишь если устранить первопричину. Важно, конечно, и местное лечение.

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Это заживляющие мази, препараты, капельницы, профилактика и лечение сопутствующих заболеваний.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

В некоторых случаях будет актуальна местная хирургическая обработка или антибактериальная профилактика.

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