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4 часа назад

JAMA Neurology: травмы головы увеличивают вероятность преждевременной смерти в два раза

Мария Каткова

Ученые из Пенсильванского университета провели исследование о том, как травмы головы влияют на продолжительность жизни. Результаты опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Травмы головы увеличивают риск преждевременной смерти
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Исследователи проанализировали данные 13 тысяч людей, которые были собраны с 1987 по 2019 годы. Среди них о травме головы сообщили 2402 человека. При этом, 12,4% из них получили травмы средней или более серьезной тяжести.

Уровень смертности среди тех, кто пострадал от травмы головы, был на 2% выше, чем у тех, кто травму не получал. У участников, получивших серьезные травмы, уровень смертности был еще выше — в 2,87% больше.

Перечислены самые опасные оздоровительные процедуры на дому

Ранее сообщалось, что обольшая часть людей (14,2%) скончались от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Также часто встречались причины смерти, которые были вызваны расстройством ЦНС, а также травмами.

Ранее сообщалось, что офтальмолог предупредила о портящих зрение привычках.

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