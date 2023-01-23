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1 час назад

Врач Юзуп предостерегла россиян от проведения некоторых оздоровительных процедур на дому

Мира Маркина

В последнее время в интернете можно найти немало советов по оздоровлению организма в домашних условиях. Насколько они опасны, в беседе с «Мослентой» прокомментировала кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

Перечислены самые опасные оздоровительные процедуры на дому
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Такие практики из области восточной нетрадиционной медицины, как промывание носа, иглоукалывание, разжижение крови или ускорение желчеоттока, по мнению эксперта, могут применяться в качестве оздоровительных процедур. Однако с одним условием.

«Гораздо безопаснее будет, если за такими процедурами станут наблюдать квалифицированные специалисты», — подчеркнула Юзуп.

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По словам врача, доказательный подход в медицине вкупе с альтернативным помогает и лечить, и предотвращать многие заболевания.

Ранее мы рассказывали о трех вредных привычках для здоровья, которые есть у многих.

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