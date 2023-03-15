Что делать, если у человека приступ эпилепсии: видео

Эпилепсия — это хроническое заболевание, для которого характерны внезапные судорожные приступы.
Что необходимо предпринять, а что категорически запрещено делать, если у человека случился приступ эпилепсии? Рассказал врач-невролог, реабилитолог Антон Клочков в своем TikTok-аккаунте.
Так, ни в коем случае нельзя удерживать человека, засовывать ему что-то в рот, например, ложку, или пытаться разжать ему зубы. Пока человек не придет в себя, нельзя предлагать ему еду и воду, а также делать дыхание рот в рот. Все это может только навредить пострадавшему.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как себя вести в такой ситуации.
Ранее мы показывали ролик о том, как не пропустить рак шейки матки.