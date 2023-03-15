Что делать, если у человека приступ эпилепсии: видео

Так, ни в коем случае нельзя удерживать человека, засовывать ему что-то в рот, например, ложку, или пытаться разжать ему зубы. Пока человек не придет в себя, нельзя предлагать ему еду и воду, а также делать дыхание рот в рот. Все это может только навредить пострадавшему.