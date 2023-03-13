Межреберная невралгия — это острая боль в области грудной клетки, которая может быть вызвана раздражением нерва между ребрами. Острая сердечная боль иногда имеет похожие симптомы, но обычно связана с сердечными проблемами, такими как инфаркт миокарда.

Врач-невролог Чередниченко Анна рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы отличить межреберную невралгию от острой сердечной боли.

1. Межреберная невралгия обычно описывается как жгучая или колющая боль, которая может меняться по интенсивности при движении или дыхании. Сердечная боль, напротив, не уменьшается при смене положения тела, а также усиливается со временем.

2. Межреберная невралгия обычно локализуется в определенной области грудной клетки, часто между ребрами. Острая сердечная боль может распространяться на другие области тела, например, левое плечо, шею или руку.

3. Острая сердечная недостаточность может сопровождаться дополнительными симптомами, такими как тошнота, потливость или одышка.

Если у вас есть подозрения на острую сердечную боль, необходимо немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

Подробнее о том, как отличить межреберную невралгию от сердечной боли, смотрите в видео.