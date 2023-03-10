Как отличить кишечную инфекцию от отравления

"Рамблер" поговорил со специалистом-гастроэнтерологом и узнал, в чем различия между пищевым отравлением и кишечной инфекцией. Это понимание будет важно для выстраивания правильной схемы лечения.
По словам эксперта, пищевые отравления нужно отнести к такому понятию, как пищевая токсикоинфекция. Кишечные инфекции же в 90% случаев носят вирусный характер. Если диарея длится не дольше 10 дней мы не делаем посев кала на ОКИ по ПЦР, эти анализы показаны, только если диарея длится дольше 10 -14 дней.
Кишечная инфекция — это заразное заболевание, которое передается контактным путём: фекально-оральным и даже воздушно-капельным путем.
Пищевые отравления не заразны и контактным путём не передаются.
Кишечная инфекция возникает и распространяется не только через пищу, но и через воду.
При отравлениях пища играет основную роль в возникновении распространении пищевой токсикоинфекции – пищевого отравления.
Ещё характерной особенностью является то, что если речь о пищевом отравлении, то оно может быть спровоцировано малоопасными бактериями, но находящимися в продукте в большом количестве, а при кишечных инфекциях – может быть малое количество бактерий, но достаточно опасных: сальмонеллез, дизентерия и так далее.
Инкубационный период кишечных инфекций колеблется от нескольких часов (например, при сальмонеллёзе или дизентерии) до 4 недель (при листеориозе или глистных инвазиях).
Основная профилактика кишечных инфекций – это соблюдение правил личной гигиены, своевременное выявление и лечение носителя инфекции (так называемый «нулевой пациент»).
Возбудителями токсина стафилококка также являются молочные продукты, бутерброды, мясная нарезка, паштеты, десерты – при нарушении условий хранения эти продукты и блюда становятся самыми опасными. Сроки проявления пищевого отравления могут варьироваться от 30 минут до 3 суток, то есть при пищевом отравлении все происходит гораздо быстрее.
Симптомы пищевого отравления и кишечной инфекции идентичны: это тошнота, лихорадка, рвота, боль в животе, слабость, диарея.
Диарея чаще встречается при кишечной инфекции.
Лечение в первую очередь заключается в выпаивании пациента. По всем клиническим рекомендациям идет оральная регидратация. В случае, если она неэффективна, то прописываются капельницы.
К врачу незамедлительно стоит обращаться, если есть частая неукротимая рвота, если диарея сохраняется более 10 дней, если имеются признаки обезвоживания.