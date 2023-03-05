Когда кишечная палочка убивает

Escherichia coli — палочковидная бактерия, обитающая в кишечнике теплокровных животных. Собственно так и появилось ее бытовое название. Некоторые штаммы "кишечной палочки" могут быть смертельно опасны для человека. Почему? Разбирался "Рамблер".
Чаще всего о кишечной палочке говорят только в негативном ключе. Однако этот прокариотический организм широко используется учеными в качестве экспериментальной рабочей лошадки для манипуляций с ДНК и производством белка. Более того, считается абсолютно нормальным ее наличие в кишечнике – но не более одного процента от общей массы микроорганизмов. E. coli защищает организмы от проникновения патогенных микробов, создает благоприятные для полезных бифидобактерий условия, обеспечивает всасывание железа и кальция, а также вырабатывает витамины К и В.
Бактерии становятся опасны из-за высокой степени восприимчивости к горизонтальному переносу генов и мутаций. Еще один фактор – выживаемость. Например, в молоке, почве, фекалиях и воде патогенная кишечная палочка отлично себя чувствует. Погибает она лишь при кипячении, под воздействием ультрафиолета и дезинфицирующих средств.
Присутствие кишечной палочки широко распространено. Однако одни организмы способны защитить своего хозяина от патогенной флоры, в то время как другие погибают. Почему?
Когда патогенная кишечная палочка попадает в организм человека, начинается стадия ее активного размножения. Это приводит к нарушению привычного течения пищеварительных процессов, а также воспалению слизистых оболочек кишечника. Поэтому чаще всего первым симптомом инфекции становится понос. Диарея сама по себе опасна, если длится довольно долго. Из-за нее из организма вымываются жизненно-важные натрий, калий и кальций. Наступает обезвоживание. Далее возникают слабость, тошнота, снижение давления, повышение температуры тела и боль в животе.
Нередко заражение оборачивается воспалением поджелудочной железы (панкреатитом), желудка (гастрит) и толстой кишки (колит). Большинство штаммов кишечной палочки безвредны, но некоторые из них могут вызывать инфекции мочевыводящих путей, респираторные заболевания и даже пневмонию, отмечают специалисты института NIAID.
Проблема в том, что из-за бездумного использования человечеством антибиотиков стали появляться штаммы, устойчивые к антибактериальной терапии. И это значительно увеличивает риски летального исхода вследствие заражения. В настоящее время эти штаммы HyPEC представляют собой очень серьезную угрозу, которая требует дополнительных исследований и разработки новых методов лечения.
Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения России, для исключения заражения патогенной кишечной палочкой, необходимо: