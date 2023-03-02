Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
2 часа назад

Как кишечные бактерии помогают лечить онкологию

Диана Товсепова

Рак является многофакторной патологией и занимает второе место среди причин смерти во всем мире. В последние годы многочисленные исследования выявили двойную роль кишечной микробиоты в сохранении здоровья человека. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Как кишечные бактерии помогают лечить рак
Фото: MaxPixelMaxPixel

Бактерии, обитающие в кишечнике, способны производить ряд метаболитов и биопродуктов, необходимых для защиты гомеостаза хозяина и кишечника. И наоборот, некоторые субпопуляции микробиоты могут расширяться при патологическом дисбактериозе и, следовательно, продуцировать высокие уровни токсинов, способных, в свою очередь, вызывать как воспаление, так и онкогенез.

Видео дня

Важно отметить, что кишечная микробиота может взаимодействовать с хозяином, либо непосредственно модулируя кишечный эпителий, либо иммунную систему. Было установлено, что многочисленные бактерии, населяющие кишечник, называемые пробиотиками, защищают от образования опухолей.

Учитывая их способность сохранять гомеостаз кишечника, в настоящее время тестируются пробиотики, помогающие бороться с дисбактериозом у онкологических больных, подвергающихся химиотерапии и лучевой терапии.

Ранее три независимых исследования показали, что определенные виды, обитающие в кишечнике, могут усиливать положительный результат противораковой иммунотерапии.

Теперь в новой статье в Nature исследователи университетской клиники Гамбург-Эппендорф пишут, что микрофлора повышает эффективность химиотерапии против метастатического рака поджелудочной железы, но повышает ее, действуя через иммунные клетки.

Что приводит к раку шейки матки и какие у него симптомы

В целом рак поджелудочной железы имеет несколько разновидностей, среди которых наиболее распространена так называемая протоковая аденокарцинома. Как раз этот вид рака изучили ученые.

Оказалось, что некоторые пациенты с протоковой аденокарциномой реагируют на химиотерапию, а другие нет. Исследователи заметили, что у них различается микрофлора кишечника.

Результаты исследования выявили метаболит 3-IAA, полученный из микробиоты, как ключевой усилитель ответа на химиотерапию при раке. Эти данные заложили раннюю предпосылку для начала клинических испытаний, направленных на повышение концентрации этого метаболита в сыворотке крови во время химиотерапевтического лечения посредством прямого лечения или вмешательства в рацион пациента и, в конечном итоге, даже на увеличение выживаемости пациентов.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий