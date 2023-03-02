Как кишечные бактерии помогают лечить рак

Рак является многофакторной патологией и занимает второе место среди причин смерти во всем мире. В последние годы многочисленные исследования выявили двойную роль кишечной микробиоты в сохранении здоровья человека. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Бактерии, обитающие в кишечнике, способны производить ряд метаболитов и биопродуктов, необходимых для защиты гомеостаза хозяина и кишечника. И наоборот, некоторые субпопуляции микробиоты могут расширяться при патологическом дисбактериозе и, следовательно, продуцировать высокие уровни токсинов, способных, в свою очередь, вызывать как воспаление, так и онкогенез.

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Важно отметить, что кишечная микробиота может взаимодействовать с хозяином, либо непосредственно модулируя кишечный эпителий, либо иммунную систему. Было установлено, что многочисленные бактерии, населяющие кишечник, называемые пробиотиками, защищают от образования опухолей.

Учитывая их способность сохранять гомеостаз кишечника, в настоящее время тестируются пробиотики, помогающие бороться с дисбактериозом у онкологических больных, подвергающихся химиотерапии и лучевой терапии.

Ранее три независимых исследования показали, что определенные виды, обитающие в кишечнике, могут усиливать положительный результат противораковой иммунотерапии.

Теперь в новой статье в Nature исследователи университетской клиники Гамбург-Эппендорф пишут, что микрофлора повышает эффективность химиотерапии против метастатического рака поджелудочной железы, но повышает ее, действуя через иммунные клетки.

В целом рак поджелудочной железы имеет несколько разновидностей, среди которых наиболее распространена так называемая протоковая аденокарцинома. Как раз этот вид рака изучили ученые.

Оказалось, что некоторые пациенты с протоковой аденокарциномой реагируют на химиотерапию, а другие нет. Исследователи заметили, что у них различается микрофлора кишечника.