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3 часа назад

Что приводит к раку шейки матки и как его не пропустить

Диана Товсепова

Рак шейки матки — это тип рака, который возникает в клетках шейки матки — нижней части матки, которая соединяется с влагалищем. Подробнее о симптомах и возникновении болезни читайте в материале "Рамблера".

Что приводит к раку шейки матки и какие у него симптомы
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Различные штаммы вируса папилломы человека (ВПЧ), инфекции, передающейся половым путем, в большинстве случаев играют роль в возникновении рака шейки матки.

При воздействии ВПЧ иммунная система организма обычно предотвращает причинение вреда вирусом. Однако у небольшого процента людей вирус сохраняется в течение многих лет, способствуя процессу, в результате которого некоторые клетки шейки матки становятся раковыми.

Пациенты могут снизить риск развития рака шейки матки, пройдя скрининговые тесты и получив вакцину, защищающую от инфекции ВПЧ .

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Симптомы

Рак шейки матки на ранней стадии обычно не вызывает никаких признаков или симптомов.

Признаки и симптомы более поздних стадий рака шейки матки включают:

  • Вагинальное кровотечение после полового акта, между менструациями или после менопаузы
  • Водянистые кровянистые выделения из влагалища, которые могут быть обильными и иметь неприятный запах.
  • Тазовая боль или боль во время полового акта
Болезни и лекарства,
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