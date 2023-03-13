В медицине существует официальный термин, которым называют несвежее дыхание, – галитоз. Сама по себе эта проблема не считается заболеванием, однако нужно помнить, что галитоз может быть вызван различными причинами. Иногда появление неприятного запаха сигнализирует о более серьезных сбоях в организме.
Врач-отоларинголог Ольга Чернова назвала пять основных причин, которые могут провоцировать появление галитоза.
В первую очередь, причинами неприятного запаха считают стоматологические болезни: кариес, гингивит и пародонтит. Также недостаточная чистка зубов, языка и десен может привести к размножению бактерий, которые также являются причиной возникновения плохого запаха.
Патологии лор-органов также часто могут провоцировать несвежее дыхание. К ним относят тонзиллит, фарингит и многие другие.
Подробнее об остальных причинах неприятного запаха изо рта смотрите в видео.
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