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2 часа назад

Врач назвала пять причин появления неприятного запаха изо рта: видео

Стелла Шмель

В медицине существует официальный термин, которым называют несвежее дыхание, – галитоз. Сама по себе эта проблема не считается заболеванием, однако нужно помнить, что галитоз может быть вызван различными причинами. Иногда появление неприятного запаха сигнализирует о более серьезных сбоях в организме.

Врач-отоларинголог Ольга Чернова назвала пять основных причин, которые могут провоцировать появление галитоза.

В первую очередь, причинами неприятного запаха считают стоматологические болезни: кариес, гингивит и пародонтит. Также недостаточная чистка зубов, языка и десен может привести к размножению бактерий, которые также являются причиной возникновения плохого запаха.

Патологии лор-органов также часто могут провоцировать несвежее дыхание. К ним относят тонзиллит, фарингит и многие другие.

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Подробнее об остальных причинах неприятного запаха изо рта смотрите в видео.

Ранее мы писали о трех популярных мифа про антибиотики.

Болезни и лекарства,Видео,Ольга Чернова,
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