Три популярных мифа про антибиотики

Многие люди считают, что антибиотики нужны для профилактики осложнений при лечении простуды, другие наоборот принимают бесконтрольно. "Рамблер" разобрался, какие суждения об антибиотиках ошибочны.

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Обычно антибиотики прописывают, когда есть подозрение на наличие бактериальной инфекции и требуется стремительное лечение, а результаты анализов на выявление возбудителя болезни отсутствуют. Есть также антибиотики резерва, которые нужны для лечения в случае развития устойчивости к препаратам.

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Миф №1. Антибиотики можно принимать самостоятельно

Антибиотики можно принимать только по назначению врача — каждый препарат лечит определенные болезни. Поэтому врач подбирает препараты под конкретный случай. Часто антибиотики назначают в дозировке, которая превышает минимальную, в некоторых случаях используют несколько разных средств — подобрать такой комплекс самостоятельно невозможно, в ином случае лечение может быть неэффективным и даже опасным.

Постоянное использование антибиотиков ускоряет приспосабливаемость к ним бактерий, что приводит к появлению болезней, которые невозможно вылечить. Бактерии мутируют, у них появляются новые гены, которые разрушают антибиотики.

Миф №2. Антибиотики можно перестать пить, когда исчезли симптомы

Если прекратить принимать препарат при первом улучшении, то лекарство не успеет справиться с инфекцией до конца. Такое поведение также создаст риск развития устойчивости бактерий к конкретному веществу, потому что часть бактерий останется в живых. Плюс, если препарат не сработает, придется использовать новый. Безусловно, слишком длительный прием таблеток тоже ведет к негативным последствиям, но обсуждать длительность приема необходимо с вашим лечащим врачом.

Миф №3. Антибиотики несовместимы с алкоголем

Умеренное употребление алкоголя не снижает эффективность большинства антибиотиков, но может снизить скорость восстановления после болезни и спровоцировать наличие побочных от лекарств эффектов.