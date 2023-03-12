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1 час назад

Три популярных мифа про антибиотики

Даша Краснова

Многие люди считают, что антибиотики нужны для профилактики осложнений при лечении простуды, другие наоборот принимают бесконтрольно. "Рамблер" разобрался, какие суждения об антибиотиках ошибочны.

Три популярных мифа про антибиотики
Фото: unsplashunsplash

Обычно антибиотики прописывают, когда есть подозрение на наличие бактериальной инфекции и требуется стремительное лечение, а результаты анализов на выявление возбудителя болезни отсутствуют. Есть также антибиотики резерва, которые нужны для лечения в случае развития устойчивости к препаратам.

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Миф №1. Антибиотики можно принимать самостоятельно

Антибиотики можно принимать только по назначению врача — каждый препарат лечит определенные болезни. Поэтому врач подбирает препараты под конкретный случай. Часто антибиотики назначают в дозировке, которая превышает минимальную, в некоторых случаях используют несколько разных средств — подобрать такой комплекс самостоятельно невозможно, в ином случае лечение может быть неэффективным и даже опасным.

Постоянное использование антибиотиков ускоряет приспосабливаемость к ним бактерий, что приводит к появлению болезней, которые невозможно вылечить. Бактерии мутируют, у них появляются новые гены, которые разрушают антибиотики.

Миф №2. Антибиотики можно перестать пить, когда исчезли симптомы

Если прекратить принимать препарат при первом улучшении, то лекарство не успеет справиться с инфекцией до конца. Такое поведение также создаст риск развития устойчивости бактерий к конкретному веществу, потому что часть бактерий останется в живых. Плюс, если препарат не сработает, придется использовать новый. Безусловно, слишком длительный прием таблеток тоже ведет к негативным последствиям, но обсуждать длительность приема необходимо с вашим лечащим врачом.

Когда врач назначает антибиотики

Миф №3. Антибиотики несовместимы с алкоголем

Умеренное употребление алкоголя не снижает эффективность большинства антибиотиков, но может снизить скорость восстановления после болезни и спровоцировать наличие побочных от лекарств эффектов.

Однако некоторые препараты под воздействием алкоголя будут быстрее перерабатываться организмом и не успеют подействовать вообще. С некоторыми лекарствами алкоголь смешивать и вовсе опасно. То есть в общей массе часть лекарств спокойно уживутся с бокалом вина, но лучше заранее проконсультироваться с врачом. Вы не поверите, но иногда они действительно разрешают это.

Болезни и лекарства,
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