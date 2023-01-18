Когда и зачем врач может назначить антибиотики

По данным экспертов, самой серьезной ошибкой при лечении гриппа и ОРВИ является применение антибиотиков. Когда они действительно необходимы, и как правильно бороться с сезонными инфекциями? Об этом телеканал «МИР 24» спросил врача-терапевта ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко Илью Шувалова.

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Для начала давайте напомним, что собой представляет антибиотик, и каков механизм его действия как лечебного препарата?

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- Антибиотики – это вещества, синтезируемые некоторыми микроорганизмами и подавляющие размножение бактерий и других микробов, а также вирусов и клеток. Принцип работы антибиотиков достаточно простой: они связываются с 3D структурой патогенной клетки, в результате чего продуцируются неправильные белки. То есть сам антибиотик вживляется в эту структуру, что приводит к гибели бактериальной клетки.

Я правильно понимаю, что так называемые сезонные инфекции можно условно разделить на две группы: ОРВИ и ОРЗ? Считается, что эти заболевания по внешним признакам похожи, как еж и дикобраз, но по сути – совершенно разные. В чем принципиальные различия?

- Вообще ОРВИ и ОРЗ – это инфекционные заболевания, которые возникают в результате поражения дыхательных путей различными вирусами. В повседневности многие люди называют ОРВИ и ОРЗ простудой. Однако этот термин имеет больше обиходный характер. Но они употребляются в равном значении. Поэтому нельзя разделить ОРВИ и ОРЗ на какие-то отдельные группы. И там, и там поражаются верхние и нижние дыхательные пути. Поэтому, в принципе, это одно и то же.

Но возбудители у них разные? Есть вирусы, есть бактерии?

- И бактерии, и вирусы могут поражать и там, и там. И простая простуда может привести к более серьезному течению заболевания. Поэтому нельзя грань провести между ОРВИ и ОРЗ.

А насколько сильно отличается лечение вирусных инфекций от бактериальных?

- В любом лечении вирусной инфекции первым стоит этиотропное лечение, то есть направленное на непосредственное воздействие на возбудитель. Как правило, вирусная инфекция лечится симптоматически. Если есть кашель, если есть повышение температуры, то мы ее снижаем, назначаем иммуномодулирующие препараты, противовоспалительные и так далее.

Принцип лечения антибиотиками совершенно отличается в виду того, что антибиотиками мы стараемся разрушить саму бактериальную клетку и блокировать сами патогенные ферменты. Параллельно с лечением антибактериальными препаратами имеет смысл назначение пребиотиков для того, чтобы организм не страдал от дисбактериоза. Лечение антибиотиками, конечно, отличается в виду того, что немножко алгоритмы разные.

Может ли заболевший самостоятельно определить природу своего заболевания и решить, как лечиться, с антибиотиками или без?

- Самостоятельно понять достаточно тяжело, потому что в обоих случаях могут быть повышение температуры и какие-то клинические проявления. Поэтому смысла лечиться антибиотиками самостоятельно нет. Для этого нужно обращаться в медицинское учреждение. Диагностика вирусной инфекции отличается от диагностики бактериальной. Поэтому я бы не советовал начинать лечиться самостоятельно, это по меньшей мере неправильно.

То есть при появлении простудных симптомов лучше всего в первую очередь обращаться к врачу, и только тогда определять схему лечения?

- Да.

Многие считают, что даже если случайно пропить антибиотики, ничего страшного не случится, это же лекарство. Чем грозит самостоятельное применение этих препаратов?

- Профилактически антибиотики не принимаются. Во-первых, у них ограниченный перечень, в связи с чем их можно назначить. Они могут вызывать достаточно серьезные побочные действия, вплоть до нарушения различных сердечных ритмов. Есть пациенты с достаточным багажом заболеваний по сердцу, и у них антибиотики могут привести к достаточно серьезным осложнениям. Поэтому для профилактики самостоятельно их пить не нужно.

Но нередко сами родители назначают и дают детям антибиотики, например, для снятия острых проявлений заболевания. Чем это чревато?

- Для детей побочные реакции могут быть разнообразными в виду того, что это детский формирующийся организм. От банальных кожных высыпаний до тошноты, нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Если у ребенка есть определенные заболевания, в его возрасте это может привести к более серьезным осложнениям. Поэтому антибиотики в детском возрасте должны назначаться исключительно по рекомендации и настоянию педиатра. Но никак не самостоятельно родителями.

Тем не менее, гриппозному больному, бывает, назначают антибиотики. Когда это необходимо?

- Мы в последнее время сталкиваемся с таким термином, как mixed инфекция. Это когда одновременно участвуют и вирусы, и бактерии. Но опять же, назначение антибактериальных препаратов вместе с противовирусными может делать только лечащий врач. То есть если идет вирусная инфекция и состояние пациента ухудшается, при этом он обращается в амбулаторный центр или стационар, и у него диагностируется еще и присоединившаяся бактериальная инфекция, то в этом случае антибактериальная терапия обоснована для того, чтобы снизить летальность именно на догоспитальном этапе, чтобы снизить риски осложнений.

В качестве итога, при каких инфекциях и сезонных заболеваниях антибиотики все-таки можно и нужно применять, а в каких случаях не стоит этого делать?