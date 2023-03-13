Какая особенность бровей может указывать на серьезный недуг

Мало кто знает об этом, но брови могут многое рассказать о вашем здоровье. В частности, один косметический дефект бровей может являться симптомом серьезного заболевания. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Обратите внимание на свои брови, если они начали меняться внезапно без вашего вмешательства. Если брови неожиданно начали редеть, это нередко может сигнализировать о гипотиреозе – недуге щитовидной железы, при котором организм не способен производить достаточное количество гормонов.

Специалисты нередко называют данное расстройство "синдромом королевы Анны", жены английского короля Якоба Стюарта. Диагноз гипотиреоз специалисты поставили ей недавно, проанализировав портреты знатной особы. Дело в том, что на ранних портретах у Анны брови имеются. При этом на более поздних изображения у королевы отсутствует почти половина бровей.

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Как подчеркивают эксперты, при гипотиреозе выпадают "хвосты" бровей.

К слову, врачи подозревают гипотиреоз и у певицы Мадонны. По мнению медиков, звезду выдают свежие фото в соцсетях, на которых артистка предстала с отечным лицом и поредевшими бровями.

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В числе прочих симптомов гипотиреоза: беспричинный упадок настроения, сонливость, храп, а также проблемы с суставами.