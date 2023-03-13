Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
23 минуты назад

Какая особенность бровей может указывать на серьезный недуг

Мира Маркина

Мало кто знает об этом, но брови могут многое рассказать о вашем здоровье. В частности, один косметический дефект бровей может являться симптомом серьезного заболевания. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Какая особенность бровей может указывать на серьезный недуг
Фото: UnsplashUnsplash

Обратите внимание на свои брови, если они начали меняться внезапно без вашего вмешательства. Если брови неожиданно начали редеть, это нередко может сигнализировать о гипотиреозе – недуге щитовидной железы, при котором организм не способен производить достаточное количество гормонов.

Специалисты нередко называют данное расстройство "синдромом королевы Анны", жены английского короля Якоба Стюарта. Диагноз гипотиреоз специалисты поставили ей недавно, проанализировав портреты знатной особы. Дело в том, что на ранних портретах у Анны брови имеются. При этом на более поздних изображения у королевы отсутствует почти половина бровей.

wikipedia.org

Как подчеркивают эксперты, при гипотиреозе выпадают "хвосты" бровей.

Иммунолог Ярцева назвала группу риска по развитию гипотиреоза

К слову, врачи подозревают гипотиреоз и у певицы Мадонны. По мнению медиков, звезду выдают свежие фото в соцсетях, на которых артистка предстала с отечным лицом и поредевшими бровями.

Соцсети

В числе прочих симптомов гипотиреоза: беспричинный упадок настроения, сонливость, храп, а также проблемы с суставами.

Что важно: если вовремя обнаружить заболевание, нехватку гормонов щитовидной железы можно скорректировать при помощи медикаментов.

Болезни и лекарства,Мадонна,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий