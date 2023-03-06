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52 минуты назад

В каких случаях нужно промывать нос взрослому: видео

Стелла Шмель

Процедура промывания носа может назначаться врачом как в терапевтических, так и в гигиенических целях.

Промывание носа помогает очистить пазухи от слизи, пыли, микробов и аллергенов, облегчая состояние при многих заболеваниях. Но чаще всего эту процедуру назначают детям, а взрослые предпочитают пользоваться каплями и спреями от заложенности носа.

Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, в каких случаях эту процедуру стоит провести взрослому человеку и почему.

Во-первых, промывание носовых пазух поможет нормализовать дыхание, уменьшить заложенность носа. Во-вторых, процедура помогает снизить риск развития инфекций верхних дыхательных путей и улучшает общее состояние здоровья.

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Подробнее о том, когда нужно промывать нос, смотрите в видео.

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Болезни и лекарства,Видео,
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