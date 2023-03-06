Процедура промывания носа может назначаться врачом как в терапевтических, так и в гигиенических целях.
Промывание носа помогает очистить пазухи от слизи, пыли, микробов и аллергенов, облегчая состояние при многих заболеваниях. Но чаще всего эту процедуру назначают детям, а взрослые предпочитают пользоваться каплями и спреями от заложенности носа.
Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, в каких случаях эту процедуру стоит провести взрослому человеку и почему.
Во-первых, промывание носовых пазух поможет нормализовать дыхание, уменьшить заложенность носа. Во-вторых, процедура помогает снизить риск развития инфекций верхних дыхательных путей и улучшает общее состояние здоровья.
Подробнее о том, когда нужно промывать нос, смотрите в видео.
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