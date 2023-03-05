Как остановить приступ кашля: видео

Кашель – это защитный рефлекс, с помощью которого наш организм удаляет из дыхательных путей мокроту и другие инородные тела.

Сильный приступ кашля может застать человека врасплох как днем, так и ночью, и доставить много неудобств: от головных болей до рвоты и боли в груди.

Врачи выделают сухой и мокрый кашель. Приступы чаще всего возникают при сухом. Что делать, чтобы их остановить без использования медикаментов? Рассказала врач-оториноларинголог Анастасия Кучма в своем TikTok-аккаунте.

Один из самых простых и действенных способов – это обильное питье. Выпейте стакан теплого напитка. Это может быть вода, несладкий чай или морс. Теплая жидкость поможет снять напряжение мышц в грудной клетке, разжижить слизь и облегчить ее прохождение через дыхательные пути.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о других простых способах остановить приступ кашля.

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