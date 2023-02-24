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2 часа назад

Чем опасно плоскостопие: видео

Стелла Шмель

Плоскостопие является распространенной патологией, при которой изменяются форма и положение сводов стопы. Своды выполняют амортизационную, "рессорную" функцию. Они помогают удерживать равновесие при беге или ходьбе, особенно по неровной поверхности.

Мануальный терапевт Сергей Диль рассказал, к каким проблемам со здоровьем может привести запущенное плоскостопие.

Опущение сводов стопы приводит к снижению амортизационной функции, из-за чего нагрузка распределяется неправильно, провоцируя развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Постоянная перегрузка позвоночника, коленных и тазобедренных суставов очень часто становится причиной таких диагнозов, как сколиоз, артроз и грыжи.

Эффективное упражнение для борьбы с плоскостопием

Подробнее о том, чем плоскостопие опасно для организма, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как не спутать инфаркт с остеохондрозом.

Болезни и лекарства,Видео,
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