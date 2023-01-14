Эффективное упражнение для борьбы с плоскостопием: видео

Плоскостопие – частая патология, которая встречается у 60% населения планеты. При нем изменяется анатомическая форма стопы из-за опущения и изменения естественных свод подошвы. Для лечения плоскостопия в основном используются консервативные методы, такие как: лечебная физкультура, массаж и ортопедические приспособления.

Мануальный терапевт Сергей Длин показал эффективное упражнение, которое поможет справиться с плоскостопием. Для этого понадобится стул и листок бумаги. Сидя на стуле пациент кладет переднюю часть стопы на листок и с помощью движения пальцев подтягивает бумагу ближе к себе, а потом от себя в противоположном направлении. Упражнение стимулирует работу плантарной связки, поддерживающую свод стопы.

Подробнее об упражнении смотрите в видео.