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31 минуту назад

Как правильно выполнять румынскую тягу на одной ноге: видео

Стелла Шмель

Румынская тяга – одно из основополагающий упражнений в фитнесе. Данное упражнение требует большого количества ресурсов на стабилизацию, чтобы выполнять его в правильной технике.

Врач лечебной физкультуры Артем Шепелев рассказал, как прорабатывать стабилизаторы корпуса и ноги. В первую очередь нужно отметить, что во время выполнения упражнения больше всего движения происходит в тазобедренном суставе, поэтому при наклоне движение должно происходить только в тазу. В этот момент мышцы кора должны быть напряжены, а колено согнуто на 20 градусов. Движение должно напоминать поднятие монетки с пола.

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Подробнее о технике выполнения румынской тяги на одной ноге смотрите в видео.

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