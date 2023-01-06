Как правильно выполнять румынскую тягу на одной ноге: видео

Врач лечебной физкультуры Артем Шепелев рассказал, как прорабатывать стабилизаторы корпуса и ноги. В первую очередь нужно отметить, что во время выполнения упражнения больше всего движения происходит в тазобедренном суставе, поэтому при наклоне движение должно происходить только в тазу. В этот момент мышцы кора должны быть напряжены, а колено согнуто на 20 градусов. Движение должно напоминать поднятие монетки с пола.