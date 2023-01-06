Как правильно выполнять румынскую тягу на одной ноге: видео

Румынская тяга – одно из основополагающий упражнений в фитнесе. Данное упражнение требует большого количества ресурсов на стабилизацию, чтобы выполнять его в правильной технике.
Врач лечебной физкультуры Артем Шепелев рассказал, как прорабатывать стабилизаторы корпуса и ноги. В первую очередь нужно отметить, что во время выполнения упражнения больше всего движения происходит в тазобедренном суставе, поэтому при наклоне движение должно происходить только в тазу. В этот момент мышцы кора должны быть напряжены, а колено согнуто на 20 градусов. Движение должно напоминать поднятие монетки с пола.
Подробнее о технике выполнения румынской тяги на одной ноге смотрите в видео.
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