Что для нас голос? Неповторимый тембр, запоминающиеся интонации, мелодичность – вы без труда узнаете близкие голоса с полуслова. "Рамблер" выяснил, может ли голос постареть с возрастом.

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Прожитые годы оставляют отпечаток на всем организме, включая связки. И вот вы уже слышите хрипотцу или непривычные «нотки» в хорошо знакомом голосе. С возрастом голос человека меняется. Однако у разных полов эти изменения проявляются по-разному: низкий мужской голос, как ни парадоксально, становится выше, а женский "садится" из-за недостатка эстрогенов. В целом качество голоса на протяжении всей жизни очень зависит от общего физического и эмоционального состояния.

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Может показаться странным, но голос стареет позднее всего остального в организме. Со временем он в любом случае поменяется: дребезжание, осиплость, перемены тембра, желание откашляться при разговоре или ощущение кома в горле – не стоит пугаться таких симптомов, они вполне функциональны и физиологичны. К тому же, с ними можно успешно бороться.

Все дело в том, что голосовые складки с годами, как и любые другие мышцы, ослабевают. Воздух может проходить через них даже тогда, когда они сомкнуты, возникает непривычное звучание. Именно по этой простой причине людям в возрасте, к примеру, тяжелее даются длинные фразы и долгие разговоры – просто не хватает дыхания. Еще один важный фактор – в большинстве случаев с годами снижается и острота слуха, это неминуемо приводит к неправильному восприятию внешних звуков, а голос лишь пытается адаптироваться под внешние обстоятельства.

Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

По словам врача, даже с нарушениями голоса можно бороться при помощи профилактики. И дело не только в соблюдении здорового образа жизни и правильном питании.

Для эффективных тренировок голоса можно использовать самые простые упражнения – к примеру, старайтесь хотя бы раз в день произносить какие-то звуковые сочетания, которые способствуют активному замыканию голосовых связок и повышают их гибкость – это могут быть простые слоги «кру-кро-кры». А исполняя их, попробуйте менять тональность и силу голоса. Такие простые, но регулярные упражнения на голосовые складки помогут голосу дольше оставаться здоровым и молодым. Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Не стоит забывать, что деформация голоса с возрастом может сигнализировать и о заболеваниях: болезнях ЖКТ (рефлюкс-эзофагит и других), вызывающих выброс желчи в область гортани, болезнях легких (воспаления, новообразования), проблемах сердечно-сосудистой системы, всевозможных эндокринных нарушениях и даже – психогенных заболеваний.