Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
59 минут назад

Может ли голос постареть с возрастом

Даша Краснова
Ирина Никулинаэксперт

Что для нас голос? Неповторимый тембр, запоминающиеся интонации, мелодичность – вы без труда узнаете близкие голоса с полуслова. "Рамблер" выяснил, может ли голос постареть с возрастом.

Может ли голос постареть с возрастом
Фото: unsplashunsplash

Прожитые годы оставляют отпечаток на всем организме, включая связки. И вот вы уже слышите хрипотцу или непривычные «нотки» в хорошо знакомом голосе. С возрастом голос человека меняется. Однако у разных полов эти изменения проявляются по-разному: низкий мужской голос, как ни парадоксально, становится выше, а женский "садится" из-за недостатка эстрогенов. В целом качество голоса на протяжении всей жизни очень зависит от общего физического и эмоционального состояния.

Видео дня

Может показаться странным, но голос стареет позднее всего остального в организме. Со временем он в любом случае поменяется: дребезжание, осиплость, перемены тембра, желание откашляться при разговоре или ощущение кома в горле – не стоит пугаться таких симптомов, они вполне функциональны и физиологичны. К тому же, с ними можно успешно бороться.

Все дело в том, что голосовые складки с годами, как и любые другие мышцы, ослабевают. Воздух может проходить через них даже тогда, когда они сомкнуты, возникает непривычное звучание. Именно по этой простой причине людям в возрасте, к примеру, тяжелее даются длинные фразы и долгие разговоры – просто не хватает дыхания. Еще один важный фактор – в большинстве случаев с годами снижается и острота слуха, это неминуемо приводит к неправильному восприятию внешних звуков, а голос лишь пытается адаптироваться под внешние обстоятельства.
Ирина Никулина
Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

По словам врача, даже с нарушениями голоса можно бороться при помощи профилактики. И дело не только в соблюдении здорового образа жизни и правильном питании.

Почему мы стареем

Для эффективных тренировок голоса можно использовать самые простые упражнения – к примеру, старайтесь хотя бы раз в день произносить какие-то звуковые сочетания, которые способствуют активному замыканию голосовых связок и повышают их гибкость – это могут быть простые слоги «кру-кро-кры». А исполняя их, попробуйте менять тональность и силу голоса. Такие простые, но регулярные упражнения на голосовые складки помогут голосу дольше оставаться здоровым и молодым.
Ирина Никулина
Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Не стоит забывать, что деформация голоса с возрастом может сигнализировать и о заболеваниях: болезнях ЖКТ (рефлюкс-эзофагит и других), вызывающих выброс желчи в область гортани, болезнях легких (воспаления, новообразования), проблемах сердечно-сосудистой системы, всевозможных эндокринных нарушениях и даже – психогенных заболеваний.

При первых изменениях в голосе постарайтесь обратиться к врачу-фонопеду, фониатру или лору, так вы сможете предотвратить дальнейшее развитие патологий. Чтобы связки оставались в тонусе даже в возрасте, откажитесь от курения, которое реактивно меняет его качество, питайтесь сбалансированно, пейте теплые напитки, старайтесь избегать кофе. Не разговаривайте на повышенных тонах, так как голос любит покой. И, конечно, своевременно занимайтесь лечением ОРВИ, так как они не проходят бесследно.

ЗОЖ,Ирина Никулина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители