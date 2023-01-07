Что для нас голос? Неповторимый тембр, запоминающиеся интонации, мелодичность – вы без труда узнаете близкие голоса с полуслова. "Рамблер" выяснил, может ли голос постареть с возрастом.
Прожитые годы оставляют отпечаток на всем организме, включая связки. И вот вы уже слышите хрипотцу или непривычные «нотки» в хорошо знакомом голосе. С возрастом голос человека меняется. Однако у разных полов эти изменения проявляются по-разному: низкий мужской голос, как ни парадоксально, становится выше, а женский "садится" из-за недостатка эстрогенов. В целом качество голоса на протяжении всей жизни очень зависит от общего физического и эмоционального состояния.
Может показаться странным, но голос стареет позднее всего остального в организме. Со временем он в любом случае поменяется: дребезжание, осиплость, перемены тембра, желание откашляться при разговоре или ощущение кома в горле – не стоит пугаться таких симптомов, они вполне функциональны и физиологичны. К тому же, с ними можно успешно бороться.
По словам врача, даже с нарушениями голоса можно бороться при помощи профилактики. И дело не только в соблюдении здорового образа жизни и правильном питании.
Не стоит забывать, что деформация голоса с возрастом может сигнализировать и о заболеваниях: болезнях ЖКТ (рефлюкс-эзофагит и других), вызывающих выброс желчи в область гортани, болезнях легких (воспаления, новообразования), проблемах сердечно-сосудистой системы, всевозможных эндокринных нарушениях и даже – психогенных заболеваний.
При первых изменениях в голосе постарайтесь обратиться к врачу-фонопеду, фониатру или лору, так вы сможете предотвратить дальнейшее развитие патологий. Чтобы связки оставались в тонусе даже в возрасте, откажитесь от курения, которое реактивно меняет его качество, питайтесь сбалансированно, пейте теплые напитки, старайтесь избегать кофе. Не разговаривайте на повышенных тонах, так как голос любит покой. И, конечно, своевременно занимайтесь лечением ОРВИ, так как они не проходят бесследно.