Магнитно-резонансная томография (МРТ) — исследование, к которому часто прибегают медики для постановки точного диагноза. Его часто назначают при заболеваниях суставов, позвоночника и головного мозга. Однако многие пациенты избегают проведения процедуры, так как думают, что она опасна для здоровья из-за излучения.

Так ли это на самом деле и чем МРТ отличается от КТ и других исследований? Рассказал кандидат медицинских наук, врач-невролог и реабилитолог Антон Клочков в своем TikTok-аккаунте.

Так, по словам медика, МРТ — это метод исследования на основе данных о насыщении тканей тела водородом. Для этого используется мощное магнитное поле.

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