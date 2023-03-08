Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
2 часа назад

Опасно ли делать МРТ: видео

Мира Маркина

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — исследование, к которому часто прибегают медики для постановки точного диагноза. Его часто назначают при заболеваниях суставов, позвоночника и головного мозга. Однако многие пациенты избегают проведения процедуры, так как думают, что она опасна для здоровья из-за излучения.

Так ли это на самом деле и чем МРТ отличается от КТ и других исследований? Рассказал кандидат медицинских наук, врач-невролог и реабилитолог Антон Клочков в своем TikTok-аккаунте.

Так, по словам медика, МРТ — это метод исследования на основе данных о насыщении тканей тела водородом. Для этого используется мощное магнитное поле.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

Кому нельзя делать МРТ

Ранее мы показывали ролик о том, как распознать у себя ревматоидный артрит.

Болезни и лекарства,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий