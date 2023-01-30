Кому нельзя делать МРТ: видео

Магнитно-резонансная томография — один из самых достоверных способов диагностики внутренних органов и тканей. Этот метод исследования сразу же назначается при заболеваниях суставов, позвоночника и головного мозга.

Но далеко не всем можно проходить МРТ. Об этом в своем TikTok-аккаунте рассказала врач-невролог Алиса Коротина. По словам специалиста данный метод диагностики противопоказан людям, у которых установлен слуховой аппарат или импланты среднего и внутреннего уха. Также эксперт не рекомендует проводить исследование пациентам с установленным кардиостимулятором.

Существует еще ряд других строгих и относительных противопоказаний. Всех их невролог перечислила в ролике.

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