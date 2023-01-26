Почему горят руки и ноги и что с этим делать: видео

По состоянию конечностей можно довольно многое узнать о здоровье человека, чем давно и успешно пользуются, например, китайские медики. Ладони и ступни передают сигналы, которые поступают от других органов, которые сами «рассказать» о проблеме не могут. Один из тревожных сигналов — ощущение того, что ноги и руки будто горят. С чем это может быть связано?

Обратить внимание на этот симптом необходимо, если «горение» возникает неоднократно. Это может быть признаком некоторых заболеваний, иногда весьма серьезных.

«Горение» стоп и ладоней может быть вызвано, например аллергической реакцией на материал обуви или перчаток, которые вы носите, на косметические или химические средства, которыми пользуетесь. Другими причинами неприятных ощущений могут стать грибковая инфекция или недостаток в организме витаминов группы B.

К более серьезным причинам неприятных ощущений в руках и ногах можно отнести сахарный диабет, заболевания печени, инфекционные заболевания и проблемы с сосудами.

О последнем пункте, из-за которого может возникнуть эффект жжения рук и ног, и о том, что с этим делать, рассказал в своем TikTok-аккаунте ангиохирург Данил Наумов.