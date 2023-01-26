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6 часов назад

Правда ли, что раковые клетки есть у всех: видео

Мира Маркина

Существует распространенное убеждение, что раковые клетки есть в организме всех людей без исключения, однако у кого-то они перерастают в злокачественную форму, а у кого-то - нет. Но так ли это на самом деле? Рассказал врач-онколог Сергей Абашин. Видео с медиком опубликовано в TikTok-аккаунте @onko_doktor.

По словам медика, у каждого человека есть свой противоопухолевый иммунитет. Если он не справляется, "дефектные" клетки начинают активно размножаться, и образуется злокачественная опухоль.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, что это за клетки и есть ли они у всех.

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Болезни и лекарства,Видео,
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