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2 часа назад

Британские онкологи назвали симптомы рака, которые проявляются во время еды

Мира Маркина

Благотворительная организация «Онкологические исследования Великобритании» назвала четыре ключевых симптома рака пищевода. Об этом сообщает The Sun.

Онкологи раскрыли симптомы рака, которые проявляются во время еды
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, на развитие онкологии могут указывать проблемы с глотанием. Есть два типа — дисфагия ротоглотки и пищевода, — которые поражают соответствующие органы.

Врач Тяжельников посоветовал правильно питаться для профилактики рака

Дисфагия может привести к кашлю или удушью во время еды или питья, а также к ощущению, что пища застряла в горле или груди.

Кроме того, о раке пищевода могут свидетельствовать постоянное расстройство желудка или регулярная изжога. Врачи также рекомендовали не игнорировать такие симптомы, как необъяснимая потеря веса и боль в горле или за грудиной.

Ранее "Рамблер" рассказывал о необычном признаке тяжелой формы рака.

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