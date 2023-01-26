Онкологи раскрыли симптомы рака, которые проявляются во время еды

Благотворительная организация «Онкологические исследования Великобритании» назвала четыре ключевых симптома рака пищевода. Об этом сообщает The Sun.

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Так, на развитие онкологии могут указывать проблемы с глотанием. Есть два типа — дисфагия ротоглотки и пищевода, — которые поражают соответствующие органы.

Дисфагия может привести к кашлю или удушью во время еды или питья, а также к ощущению, что пища застряла в горле или груди.

Кроме того, о раке пищевода могут свидетельствовать постоянное расстройство желудка или регулярная изжога. Врачи также рекомендовали не игнорировать такие симптомы, как необъяснимая потеря веса и боль в горле или за грудиной.