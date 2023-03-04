Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) – это проблема вестибулярного аппарата, которая вызывает повторяющиеся приступы головокружения при изменении положения головы в пространстве. Это неопасное состояние, которое обычно проходит само по себе или корректируется физической терапией.
Врач-реабилитолог Азамат Естаев рассказал о том, что вызывает головокружения такого типа. Также врач показал, как правильно выполнять упражнения, которые помогут справиться с последствиями.
Подробнее о том, как улучшить самочувствие при частых головокружениях, смотрите в видео.
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