Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) – это проблема вестибулярного аппарата, которая вызывает повторяющиеся приступы головокружения при изменении положения головы в пространстве. Это неопасное состояние, которое обычно проходит само по себе или корректируется физической терапией.

Врач-реабилитолог Азамат Естаев рассказал о том, что вызывает головокружения такого типа. Также врач показал, как правильно выполнять упражнения, которые помогут справиться с последствиями.

Подробнее о том, как улучшить самочувствие при частых головокружениях, смотрите в видео.