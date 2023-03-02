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2 часа назад

Почему появляются протрузии и как эффективно снять боль

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Выпячивание межпозвоночного диска в позвоночный канал в медицине называется протрузией. Из-за чего она возникает и почему этот процесс нельзя игнорировать, расскажет «Рамблер».

Почему появляются протрузии и как эффективно снять боль
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для начала стоит отметить, что протрузия – это патология. Она развивается вследствие нестабильности сегментов позвоночника из-за потери межпозвоночных дисков влаги, упругости, уменьшения в размере. Считается, что превалирующее количество случаев боли в спине приходится на протрузии (он же первый этап формирования грыжи).

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Что ускоряет развитие протрузий:

  • травмы,
  • избыточный вес,
  • сахарный диабет, гипотиреоз и расстройства метаболической системы,
  • ослабление мышечного корсета (чаще всего из-за сидячей работы) и его перенапряжение (у грузчиков, спортсменов),
  • патологии позвоночника, например, кифоз и сколиоз, лордоз,
  • генетическая предрасположенность к остеохондрозу,
  • недостаточное количество кальция и воды в рационе.

Факторов риска много. Поэтому на сегодняшний день протрузии появляются не только у пациентов, достигших возраста 40-50 лет, но и у молодых людей.

Если до посещения невропатолога или нейрохирурга еще много времени, а неприятные симптомы появились уже сейчас, есть несколько способов снять болевой синдром.

Здесь ситуация, которая требует комплексного подхода. Я бы порекомендовал в этом случае не столько народные средства, сколько препараты растительного происхождения. К ним можно отнести разогревающие мази на основе красного перца и пчелиного либо змеиного яда. Они усиливают кровоток и обменные процессы. Поэтому курсовое применение данных препаратов вполне возможно. Второй препарат из растительной терапии — настойка сабельника. Есть исследования, которые показывают, что употребление данной настойки снимает болевой синдром при проблемах опорно-двигательного аппарата. Третье — использование специализированного корсета и ортопедических стелек, которые снимут нагрузку с позвоночника. Также можно использовать мягкий воротник Шанца.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Чтобы установить, на какой стадии сейчас патология, эксперт рекомендует сделать МРТ.

Врач заявил о связи боли в спине и проблем с зубами

Игнорировать протрузии нельзя. Поскольку это заболевание имеет свойство прогрессировать в разные формы. Например, при экструзии фиброзное кольцо и пульпозное ядро постепенно разрушаются, при пролапсе – последнее фрагментарно выпадает. На стадии секвестрации ядра смещаются внутри позвоночного канала, что приводит к еще более сильному болевому синдрому.

Болезни и лекарства,
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