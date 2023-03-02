Почему появляются протрузии и как эффективно снять боль

Выпячивание межпозвоночного диска в позвоночный канал в медицине называется протрузией. Из-за чего она возникает и почему этот процесс нельзя игнорировать, расскажет «Рамблер».

Для начала стоит отметить, что протрузия – это патология. Она развивается вследствие нестабильности сегментов позвоночника из-за потери межпозвоночных дисков влаги, упругости, уменьшения в размере. Считается, что превалирующее количество случаев боли в спине приходится на протрузии (он же первый этап формирования грыжи).

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Что ускоряет развитие протрузий:

травмы,

избыточный вес,

сахарный диабет, гипотиреоз и расстройства метаболической системы,

ослабление мышечного корсета (чаще всего из-за сидячей работы) и его перенапряжение (у грузчиков, спортсменов),

патологии позвоночника, например, кифоз и сколиоз, лордоз,

генетическая предрасположенность к остеохондрозу,

недостаточное количество кальция и воды в рационе.

Факторов риска много. Поэтому на сегодняшний день протрузии появляются не только у пациентов, достигших возраста 40-50 лет, но и у молодых людей.

Если до посещения невропатолога или нейрохирурга еще много времени, а неприятные симптомы появились уже сейчас, есть несколько способов снять болевой синдром.

Здесь ситуация, которая требует комплексного подхода. Я бы порекомендовал в этом случае не столько народные средства, сколько препараты растительного происхождения. К ним можно отнести разогревающие мази на основе красного перца и пчелиного либо змеиного яда. Они усиливают кровоток и обменные процессы. Поэтому курсовое применение данных препаратов вполне возможно. Второй препарат из растительной терапии — настойка сабельника. Есть исследования, которые показывают, что употребление данной настойки снимает болевой синдром при проблемах опорно-двигательного аппарата. Третье — использование специализированного корсета и ортопедических стелек, которые снимут нагрузку с позвоночника. Также можно использовать мягкий воротник Шанца. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Чтобы установить, на какой стадии сейчас патология, эксперт рекомендует сделать МРТ.

Игнорировать протрузии нельзя. Поскольку это заболевание имеет свойство прогрессировать в разные формы. Например, при экструзии фиброзное кольцо и пульпозное ядро постепенно разрушаются, при пролапсе – последнее фрагментарно выпадает. На стадии секвестрации ядра смещаются внутри позвоночного канала, что приводит к еще более сильному болевому синдрому.