Почему появляются протрузии и как эффективно снять боль

Выпячивание межпозвоночного диска в позвоночный канал в медицине называется протрузией. Из-за чего она возникает и почему этот процесс нельзя игнорировать, расскажет «Рамблер».
Для начала стоит отметить, что протрузия – это патология. Она развивается вследствие нестабильности сегментов позвоночника из-за потери межпозвоночных дисков влаги, упругости, уменьшения в размере. Считается, что превалирующее количество случаев боли в спине приходится на протрузии (он же первый этап формирования грыжи).
Что ускоряет развитие протрузий:
Факторов риска много. Поэтому на сегодняшний день протрузии появляются не только у пациентов, достигших возраста 40-50 лет, но и у молодых людей.
Если до посещения невропатолога или нейрохирурга еще много времени, а неприятные симптомы появились уже сейчас, есть несколько способов снять болевой синдром.
Чтобы установить, на какой стадии сейчас патология, эксперт рекомендует сделать МРТ.
Игнорировать протрузии нельзя. Поскольку это заболевание имеет свойство прогрессировать в разные формы. Например, при экструзии фиброзное кольцо и пульпозное ядро постепенно разрушаются, при пролапсе – последнее фрагментарно выпадает. На стадии секвестрации ядра смещаются внутри позвоночного канала, что приводит к еще более сильному болевому синдрому.