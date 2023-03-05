Можно ли лечиться пищевой содой: видео

Сода – минеральное вещество, которое есть в доме у каждой хозяйки. Ее часто добавляют в качестве разрыхлителя в хлебобулочные изделия, а также ее регулярно используют в уборке вместо очищающего средства.

Однако, как бы ни хотелось верить в лечебные свойства этого порошка, сода их не имеет и не может использоваться для лечения различных заболеваний.

Врач Сергей Малоземов рассказал, почему сода не применяется во врачебной практике и может ли она влиять на уровень щелочной среды в организме.

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