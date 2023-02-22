Что невролог проверяет, когда стучит молотком по коленям: видео

Если вы хотя бы раз в жизни бывали на консультации у врача-невролога, вы наверняка знаете, что у таких специалистов есть особый прием для диагностики в рамках осмотра – постучать молоточком по коленям или локтям.

"Рамблер" решил разобраться, для чего неврологи проводят с пациентами такие манипуляции и что понимают по реакциям.

В социальной сети TikTok у пользователя с ником @dr.mekhdi мы нашли видеоролик, в котором доктор сам объясняет, о чем могут свидетельствовать разного рода реакции на постукивание молотком по коленям.

Таким образом врач смотрит на рефлексы пациента. А рефлексы, в свою очередь, могут много рассказать о проблемах в организме, а, в частности, в головном мозге. Например, отсутствие реакции на такие манипуляции, как мы узнали, – тоже должны вызывать у врача некие подозрения.